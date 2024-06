"No sabía que era famosa": Matt Hunter habla de Carlita y cuenta cómo seguirá su pololeo

Hace unos pocos días, algo así como unas dos o tres semanas máximo, que el nombre de Matt Hunter volvió a resurgir en las redes sociales chilenas. Y es que de manera sorpresiva, el estadounidense se vio con la Carlita, una conocida tiktoker chilena.

Con varios rumores de que algo podría estar pasar entre ambos, unos días después confirmaron estar en algún tipo de “relación”, misma que aún no convence de todo a las fanáticas de la influencer.

Y es que desde el momento uno desde que se les vio juntos, los seguidores de Carlita piensan que su relación puede ser arreglada y una estrategia de marketing para así hacer crecer, nuevamente, la carrera del cantante, que fue muy popular en el 2012-2014 en nuestro país. Esto porque recientemente, Hunter, lanzó un nuevo tema que fue promocionado por la tiktoker en sus redes sociales.

Habla de la relación

Recientemente, la mediática pareja asistió a los Premios Pulsar realizados en Santiago. Aquí mismo Matt Hunter fue entrevistado por TVN y se le preguntó sobre su relación con la chilena, aquí reveló que se encuentra bien chilenizado.

“Me enamoré de una chilena, se llama Carla Inostroza. La Carlita, la conocen más como Carlita. Me robó el corazón. Te cuento que cuando la conocí ni siquiera sabía quién era, ni siquiera sabía que era famosa, ni nada. Nos llevamos superbién como amigos, la invité a cenar, conocí más de ella, de su personalidad, me cayó superbién. Como que conectamos mucho“, agregó sobre su relación.

“Todo pasó muy rápido, la verdad. Me enamoré de ella y ahora estamos casi como viviendo juntos. Y pucha, nunca he conocido una chica más trabajadora como ella y creo que eso es como lo que me atrae de ella más como que todo lo físico“, mencionó.

De igual forma, se le preguntó qué pasará con su relación y es que Matt se encuentra radicado en Miami, mientras que Carlita vive en Chile. Aquí mencionó que finalmente se irá con él a Miami con el fin de estudiar inglés.

“Se queda en Chile hasta septiembre, pero ella tenía planes de ir a Europa a estudiar Inglés y escogió en vez de ir a Europa a ir a Miami y se viene conmigo a quedarse tres meses en Miami y después quién sabe, quién sabe“, informó.

Revisa la entrevista a Matt Hunter