El ilusionista Nicolás Luisetti, Magic One, realizará exhibición gratuita de magia: ¿Cuándo y dónde será?

Durante el mes de agosto, se conmemora el Día del Niño con una diversidad de actividades pensadas para disfrutar en compañía de los más pequeños del hogar. Desde cautivadoras obras teatrales hasta fascinantes conciertos, pasando por enriquecedores talleres, exposiciones y charlas, hay numerosas opciones para disfrutar tanto los fines de semana como a lo largo de todo el mes.

En esta ocasión, el Mall Florida Center abrirá sus puertas para brindar dos espectáculos de alta calidad de forma gratuita los días 6 y 13 de agosto, a partir de las 12:00 horas. Se trata de una emocionante “Maratón de Magia” dirigida por Nicolás Luisetti.

Antes del espectáculo principal, Mall Florida Center y Magic One ofrecerán una emocionante oportunidad para aprender magia. Los días 6 y 13 de agosto, de 12:00 a 13:00 horas, Magic One enseñará y compartirá trucos con todos aquellos que deseen asombrar a otros sacando un as bajo la manga. Como parte de esta iniciativa, se obsequiarán kits de mago a los niños que participen en la actividad, con la intención de proporcionarles una tarde inolvidable.

“Esta oportunidad es verdaderamente única, ya que es la primera vez que me propongo romper récords en tiempo y resistencia en todas las pruebas, llevando la mente y cuerpo al límite. Por eso, quiero invitar a todos a que asistan y compartan esta increíble experiencia conmigo. Además, enseñaré trucos básicos de magia para toda la familia con el objetivo que todos se conecten con esta maravillosa actividad”, comentó Magic One sobre su emocionante participación en el show.

Nicolás Luisetti está inmerso en una intensa preparación tanto física como mental para encarar esta maratón. Además, ha integrado sesiones de yoga en su rutina para potenciar su flexibilidad y resistencia, y ha adoptado la práctica de baños fríos y duchas en tinas con agua helada como parte de su proceso para alcanzar el récord deseado.