La nueva edición de Lollapalooza Chile está a la vuelta de la esquina y tan solo hace una semana se nos reveló el tan esperado line up del evento que tendrá lugar nuevamente en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Y es que este próximo año el evento será mucho más rockero que en otras ediciones con algunos toque de pop son muchos los artistas que retornan al país con un nuevo show.

Son bastantes los artistas y bandas que vuelven a presentarse en nuestro país como Sam Smith, que visitó nuestro país en una edición de Lolla anterior. O otros que han incluso tenido conciertos en solitario en nuestro país.

Estos son los artistas que visitan por primera vez nuestro país

Una de las grandes sorpresas del show de este 2024 es que finalmente Blink-182 nuevamente se encuentra como headliner del festival. Y es que hay que recordar que este año para el Lolla los estadounidenses tuvieron que bajarse a último minuto sin poder tener su primera presentación en Chile.

Y es que está sería la primera presentación oficial de trío en nuestro país y con su formación original, lo que tiene a los fanáticos más que contentos.

Otra de las bandas que tiene su debut en nuestro país el 2024 es King Gizzard & the Lizard Wizzard. Los australianos tienen su primera presentación en el Lolla Chile en un día a confirmar aún por la producción del evento.

Además de esto los solistas Dove Cameron, Hozier, Dom Dolla, Fletcher, Jaden, Dayglow, Rina Sawayama y más también tendrán su debut y primer acercamiento al público chileno que ya los espera con ansias y agotó algunas de las preventas disponibles del evento.

Es importante mencionar que el cartel completo para el Lollapalooza 2024 de Chile y Argentina comparte grandes artistas que ya se encuentran confirmados para presentarse en alguno de los más de tres escenarios que se ubican en distintos puntos de parque de la comuna de Cerrillos.

Los grandes nombres que se repiten el plato

Si bien hay varios artistas que pisan el país por primera vez hay unos tantos varios que se volverán a repetir el plato. Claramente ahora muchos lo harán en el mismo festival y ahora en un recinto aún más grande que en el anterior.

Uno de ellos es Sam Smith, el británico tuvo su primera presentación en nuestro país con el Lollapalooza 2019 y no ha vuelto al país con un nuevo show hasta ahora. Otros de los artistas confirmados que también se presentaron en el Lolla 2019 fueron Zhu y Loud Luxury.

Arcade Fire y Limp Bizkit también han visitado el país con anterioridad el 2017 y 2016 respectivamente. Asimismo, durante estos mismo años se presentaron en nuestro país Phoenix.

Y así junto con estos nombres ya mencionados son varios los que vuelven nuevamente a nuestro país con un show único gracias al Lollapalooza 2024 el que aún cuenta con entradas disponibles para pases de 3 días en todas sus modalidades.

Es importante mencionar que los pases diarios para el evento aún no se encuentran a la venta ya que aún no ha sido anunciado el line up por día para la edición del próximo año.