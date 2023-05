Amazon Prime Video es una de las aplicaciones menos populares de streaming pero eso no significa que la plataforma no tenga buenas series y películas en su catálogo. Además como plus algunas películas llegan al sitio un mes después de su estreno en cines.

Como tiene sus joyitas escondidas no nos sorprende que una Prime Video original la este rompiendo en la plataforma y es que algunas de sus producciones llegan a tener una gran popularidad.

Así es la película que la rompe

“La Guerra del Mañana” es una película que se estrenó en 2021 en Prime Video, en su momento la película fue altamente promocionada en la tv cable y logró una gran aceptación de parte de los suscriptores del sitio y ahora, el filme vuelve a ganar popularidad en la plataforma.

Protagonizada por Chris Pratt, conocido por interpretar a Star-Lord en Marvel Studios, el filme de acción es dirigido por Christopher Mckay.

La cinta es todo acción y viajes en el tiempo que nos cuenta la historia de un grupo de viajeros en el tiempo que llegan a la época actual desde el año 2051. Desde el futuro los habitantes de la Tierra traen un gran mensaje y que necesitan ayuda ya que la humanidad está perdiendo una batalla contra unos alienígenas.

Por está razón los viajeros vienen a reclutar a soldados civiles para que viajen al futuro y ayuden a combatir en la batalla para salvar el mundo para las próximas generaciones que viven en el.

Aquí entra Dan Forester (Chris Pratt) quién se une a la batalla y viaja al futuro para combatir a esta especie que se ha tomado el planeta mientras distintos científicos del futuro tratan de extinguirlos sin éxito.

Con grandes escenas de acción y un plot bastante interesante al final, “La Guerra del Mañana” cuenta en su elenco principal con la participación de Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge y J.K. Simmons.

Si te interesa ver la película está disponible en Amazon Prime Video y este es su tráiler: