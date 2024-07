Chilevisión ha anunciado a los invitados del próximo episodio de su popular programa de conversación y gastronomía, “La Divina Comida”, que se estrenará este sábado 27 de julio.

En su décima temporada, el programa presentará a destacadas personalidades de la música, el arte, las comunicaciones, la política, el entretenimiento, etc., quienes mostrarán sus habilidades culinarias en una noche llena de diversión y emociones.

Con más de 200 episodios transmitidos, esta temporada contará con la participación de invitados reconocidos que compartirán detalles importantes de sus vidas personales y profesionales mientras disfrutan de una exquisita cena. Al finalizar, los comensales deberán evaluar y escoger quién es el mejor anfitrión de la velada, quien se llevará un especial premio.

¿Quiénes estarán este sábado en La Divina Comida?

En un nuevo capítulo del programa de conversación de CHV estarán presentes la actriz Katty Kowaleczko, quien ha participado en producciones como Marrón Glacé, Papi Ricky, Fuera de Control, Verdades Ocultas e Infiltradas; la alcaldesa de Santiago, Íraci Hassler.

A ellas se suman Uriel Romero, también conocido como “El Futuro fuera de órbita”, cantante urbano y ex participante de Tierra Brava, y el actor nacional Remigio Remedy, quien ha participado en producciones como Marparaíso, Machos, Oro Verde, Sucupira y Brujas.

¿A qué hora se estrena?

La Divina Comida estrena nuevos episodios los sábados por Chilevisión a través de todas sus señales a partir de las 22:30 horas.

Las confesiones de Trini Cerda

En el capítulo más reciente del espacio de conversación y gastronomía, la ex jugadora de Gran Hermano habló sobre su transición. “Cuando yo dije sabes qué, yo soy Trini, me llamo Trini, no permití que nadie me ponga en duda yo estaba segura, porque ellos también lo sabían, todo mi alrededor sabía que yo soy Trini. Y para mí es súper sanador ahora hablar de mí como chica, como joven”.

“Para mí, siempre fui Trini y para mí esto es sanador. Yo conmigo siempre fui Trini, pero hasta que yo no dije este es mi nombre y lo voy a defender, obviamente que antes de eso hay todo un pasado, que fue difícil para mí, que había un desorden y yo decía hay algo que no está bien, mi cuerpo no está en coordinación con todo lo que yo siento”, expresó.