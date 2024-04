El martes 16 de abril a las 11 pm, llega a E! Entertainment la temporada 12 de “Million Dollar Listing L.A.“, con Josh Flagg, Josh Altman, James Harris, David Parnes, Madison Hildebrand, Tracy Tutor y Heather Bilyeu Altman, quienes retratan cómo construyen una fortuna en el mercado inmobiliario vendiendo las casas más codiciadas en los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles.

En vísperas al estreno de la esperada temporada, Josh Altman, uno de los agentes más dinámicos y de alto rendimiento en el mercado inmobiliario de viviendas de lujo, conversó con RedCarpet acerca del nuevo ciclo del espacio.

Josh Altman y la nueva temporada de Million Dollar Listing L.A

Acerca de que pueden esperar los televidentes sobre la nueva temporada, Altman, quien ha batido récords en todo el mundo y se sitúa en el 1% de los agentes inmobiliarios de alto lujo a nivel global, con la sorprendente suma de $4 mil millones de dólares a lo largo de su joven carrera, señaló que uno de los elementos más entretenidos del nuevo ciclo es la cantidad de agentes que hay en el espacio.

“Entre Frederick viniendo a Los Ángeles y, por supuesto, yo construyendo el Imperio, y los británicos haciendo lo suyo y, por supuesto, Josh y Tracy también. Así que hay muchas personalidades y mucha gente tratando de hacerse con la participación de mercado en el mercado en el que estamos. Hay mucha competencia esta temporada”.

Como uno de los principales agentes en el mercado inmobiliario de lujo, comentó qué consejo le daría a agentes inmobiliarios que buscan entrar en la industria.

“Me encantan los bienes raíces. Me metí en el sector inmobiliario porque me encanta, no por el dinero ni por las comisiones ni nada por el estilo. Creo que esa es probablemente la mejor manera. Si alguien se acerca a esto, lo hace por las razones correctas, que es que ama el sector inmobiliario”.

“Para mí, siempre quise ser parte de alguien que lograra el sueño americano, que es tener una casa (…) es extremadamente gratificante ser parte de ese proceso”.

Asimismo revela que ama su trabajo y que además reciba un sueldo por ello lo hace aún mejor. “Nos pagan por ello, lo cual es genial. Y sí, también soy súper competitivo. Siempre quiero ser el mejor del mundo en cualquier cosa que haga. Pero mi consejo es que realmente debes amar los bienes raíces porque no es tan fácil como parece en la televisión”.

“Estas ofertas que ves, estás viendo la buena parte de las ofertas. No se ve gran parte de la parte realmente mala de las ofertas. No ves el trato en el que le muestro una casa a alguien durante dos años seguidos y luego decide no comprarla. Y literalmente desperdicié dos años de mi vida con esta gente. Entonces es un juego largo. Es un maratón. No es una carrera de velocidad”, expresó.

Asimismo, Altman revela que a pesar de los beneficios, es un trabajo muy sacrificado, ya que debe estar disponible para sus clientes las 24 horas del día.

“En los últimos tres años, hemos vendido casi 4 mil millones de dólares en bienes raíces solo en los últimos 36 meses, lo que representa un promedio de más de 100 millones de dólares cada mes y más de 4 millones de dólares diarios en ventas durante los últimos 1,500 días. Entonces es mucho. Trabajamos sin parar. No se puede apagar el teléfono”.

Acerca de que pueden esperar los fans del nuevo ciclo, señaló que “es una temporada apasionante para mí, no solo a nivel laboral, sino también personal, porque mira, llevo mucho tiempo haciendo esto”.

“Ustedes me vieron por primera vez cuando era soltero, recién entrando al negocio. Ahora estoy casado, tengo hijos y tengo 50 personas que trabajan para mí. Así que es divertido haberte tenido en el camino mirando. Y para mí, es muy emocionante ver a mi familia en él”.