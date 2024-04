El décimo ciclo del popular programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, “La Divina Comida“, regreso a la pantalla con nuevos capítulos y ya reveló a los conocidos rostros que estarán presentes este sábado 27 de abril.

En esta temporada, reconocidas personalidades del ámbito musical, artístico, de las comunicaciones, político y del entretenimiento mostrarán sus destrezas culinarias en una velada llena de diversión y emoción, en donde uno de ellos será elegido el mejor anfitrión de la velada y se llevará un merecido premio.

¿Quiénes son los invitados de este sábado en La Divina Comida?

Los rostros que estarán este 27 de abril son la animadora de televisión Claudia Conserva; el actor, Lucas Maffei; que recientemente participó en la teleserie “Generación 98”, el diputado, Andrés Celis y la ex Yingo y presentadora de televisión, Lucila Vit.

Revisa el avance a continuación

¿A qué hora se estrena La Divina Comida?

El nuevo capítulo llega a la pantalla a partir de las 22:30 horas y se transmite por Chilevisión en todas sus señales.

La confesiones de Lucila Vit

La modelo habló sobre su relación con Rafael Olarra, con quien tiene una pequeña hija, Agustina.

“Encontrar al Rafa en mi vida fue como al fin encontré la paz, al fin encontré lo que tanto busqué porque al final uno se siente enamorado, se piensa que está enamorado, pero se enamora de algo que no tiene por qué doler, el amor es otra cosa”.

“Entonces hoy me siento en una etapa que estoy tranquila, siento un apoyo muy importante al lado mío, cosa que no había vivido antes“, reveló.

El ex futbolista tiene dos hijos de una relación anterior, acerca de cómo ha sido convivir con ellos, ella señaló: “Desde el día que los conocí para mí me hicieron todo muy fácil, sobre todo el Rafita, que no es tan independiente, porque es muy chiquito todavía, para mí es como un hijo más, o sea, lo quiero muchísimo, lo amo”, expresó.