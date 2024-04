El décimo ciclo del exitoso programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, “La Divina Comida”, estrena un nuevo capítulo este sábado.

En esta temporada, destacadas figuras del mundo de la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento pondrán a prueba sus habilidades culinarias en una noche llena de diversión y emoción.

Por lo tanto, la expectación es alta para descubrir qué conocidos rostros participarán en el episodio de estreno del programa de esta noche.

¿Quiénes son los invitados de este sábado 20 de abril?

En el nuevo capítulo de estreno estarán presentes la participante de Volverías con tu ex y ¿Ganar o Servir?, Gala Caldirola; el humorista Charola Pizarro; la tenimesista Tania Zeng y el relator deportivo Claudio Palma.

Revisa el avance a continuación

Las confesiones de Gala Caldirola

La influencer que ya se encuentra en el nuevo programa de competencia de Canal 13, habló acerca de su decisión de dejar el país y regresar a España. “La verdad es que el dónde vivir ha sido un tema para mí, porque os va a sonar extraño, porque yo no soy chilena de sangre, pero yo me siento muy chilena de corazón”.

“Yo me fui hace medio año a España, me fui porque la verdad es que llevaba mucho tiempo fuera de mi país, lejos de mi familia, y la verdad es que me fui a recibir un apapacho en el alma. Me estuve sintiendo un poco mal el último tiempo, no tuve una buena etapa, he pasado por una de las peores etapas de mi vida”, expresó, para luego agregar: “Me sentía como desamparada un poco, entonces dije ‘lo que necesito es volver a casa’”.

Asimismo, se refirió a su relación con Mauricio Isla y los rumores tras el quiebre. “Me involucraron como en ocho relaciones que no eran ciertas”

“La prensa y la farándula generó mucho más sufrimiento del que en realidad existía, porque nosotros cuando nos separamos fue todo como en mucha armonía, pero después empezaron a buscar. No podían entender que un quiebre podía haber sido en armonía”, comentó.

“Llega un punto en el que, obviamente, una se siente mal porque te denigran, te atacan, te juzgan, y ni siquiera saben por lo que uno está pasando”, confesando que “Yo creo que en los últimos seis meses he llorado más que en toda mi vida”.