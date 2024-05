Ignacia Antonia confirma relación con Ak:420: "Me siento muy feliz"

La influencer y autora Ignacia Antonia confirmó lo que se rumoreaba hace semanas: Su relación con el artista urbano AK:420, luego de que publicarán una serie de fotografías juntos en sus redes sociales en donde se veían muy juntos y románticos.

Ahora, en conversación con LUN desde Nueva York, en donde la tiktoker estuvo presente en la premiere de “La Idea de Ti“, entregó detalles de cómo se conocieron y en que momento nació el romance entre ambos.

Ignacia Antonia confirma relación con AK:420

La creadora de contenido publicó una imagen en donde aparece con el artista urbano en un ascensor, abrazados, confirmando la cercanía entre ambos. Sin embargo, Ignacia Antonia le señaló a Lun que todavía no es oficial. “Estoy bien… todavía no estamos pololeando, pero me siento muy feliz. Nos estamos conociendo. Estoy contenta, muy en paz”.

Acerca de cómo se conocieron, señaló que todo comenzó por las redes sociales. “Lo ubicaba de nombre, y él, supongo, a mí. Pero él me habló por Instagram y comenzamos a conversar. No sé en qué momento hablábamos tanto, no sé en qué momento empezamos a agarrar tanto vuelo”.

Luego agregó: “La verdad es que me siento cómoda. Y creo que eso es súper importante cuando uno está conociendo a alguien: sentirse bien y feliz”.

Sobre la distancia debido a sus carreras que constantemente los lleva a viajar fuera de Chile, Ignacia Antonia comentó que ambos entienden la situación.

“Ahora estamos lidiando con eso. Yo acá en Nueva York y él allá (Chile). Pero siento que es mejor porque yo lo puedo entender y él a mí. Eso es una parte buena, estar con alguien que te aporta y que entiende lo que tengo que hacer”.

A comienzo de año comenzó a levantarse el rumor de que la tiktoker tenía una relación con el jugador de Colo Colo, Damián Pizarro, esto luego de a través de las casillas de Instagram pidió a sus seguidores que le dijeran una persona y situación, para ella responder que canción le recuerda.

Tras esto, compartió la canción “No te quieren conmigo” de Gaby Music, Luar la L y Lunay, junto a una imagen con el futbolista.

Sin embargo, en marzo de este año, en una entrevista con Radio Activa, fue consultada por el romance en donde señaló que “son solo rumores” y que tiene “buena onda”.