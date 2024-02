Hotel Hazbin finalizó la emisión de su exitosa primera temporada en Prime Video, en donde los ocho episodios que componen la primera temporada ya están disponibles en la plataforma en donde los protagonistas se enfrentan en una intensa batalla.

La serie lidera el ranking de los programas más vistos en la plataforma de entretenimiento, con miles de televidentes alrededor del mundo y un final de alto impacto que terminó con un dramático cliffhanger, muchos se preguntan si la historia protagonizada por Vilo, Charlie y Vaggie, regresará para una segunda temporada.

¿Habrá una segunda temporada de Hotel Hazbin?

Para alegría de los fans la serie continuará con una nueva temporada. La noticia se confirmó durante septiembre del 2023, en donde Prime Video reveló que la serie tendrá dos temporadas, por lo que ahora solamente queda esperar la fecha de estreno.

¿Hay fecha de estreno para la segunda temporada?

Aún no se ha revelado cuándo la serie regresará con sus nuevos episodios. Todavía no sabemos exactamente cuándo se lanzará la temporada 2 de Hazbin Hotel, pero dado que las dos primeras temporadas se ordenaron al mismo tiempo, esperamos que los fanáticos no tengan que esperar demasiado.

De hecho, en enero de 2024 se confirmó que el elenco ya comenzó a grabar sus diálogos para la temporada 2.

¿Cuál es la trama de Hotel Hazbin?

La trama de la serie se centra en Charlie Morningstar, la princesa heredera del infierno, quien emprende la misión de buscar una forma de “rehabilitar” a los pecadores y ofrecerles la oportunidad de entrar al cielo.

Su medio para lograr esto es el “Hotel Hazbin”, una alternativa al “exterminio” anual de almas descarriadas en el infierno que es necesario debido a la superpoblación en ese lugar.

Esto ocasiona que distintas almas perdidas comiencen a convivir y a enfrentarse a particulares situaciones.

Revisa el tráiler de la primera temporada a continuación