Una nueva celebración del séptimo arte acaba de comenzar. ¿Quién no tiene un recuerdo lindo, emotivo o estremecedor al ver una película?. El cine nos invita a insertarnos en como la humanidad se percibe a si misma: a través de historias conocemos los secretos no dichos y la intimidad de personas que componen una sociedad. Y no solo es eso, es la apertura distintas perspectivas y a la emotiva experiencia de presenciar una escena o un guion inspirador.

De ese modo, para celebrar el cine, existe el Día del Cine, en donde cadenas de la gran pantalla, disminuyen su valor de entrada y permite que el público disfrute con toda grandes estrenos y obras audiovisuales.

¿Cuándo es el Día del Cine 2024?

El Día del Cine se celebrará los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de abril. Durante esos tres días, habrá descuento de entradas con un valor de $2000, mientras que las proyecciones en formatos especiales como IMAX, 4DX, VIP, Premier, Plus, Sala XD Cinemark, DBOX, tendrán un precio de $3.000.

Los cines que se adhieren:

Cinemark.

Cineplanet.

Cinépolis (Cine Hoyts).

Cinestar.

Muvix

¿Qué películas ver en cartelera?

Algunas películas que puedes visualizar en la cartelera son las siguientes:

Kung Fu Panda 4

Guerra Civil

Arácnidos

Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma

Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio

La Primera Profecía

Abigail

Un Gato con Suerte

La Garra de Hierro

Cabe señalar que también hay cadenas de cine independientes que proponen cine de autor/a como opción de ver otras producciones audiovisuales.

Lo único que podemos decir es que están todas y todos invitados a celebrar el Día del Cine y que sea una linda jornada para los y las espectadores.