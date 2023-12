Una nueva película de A24 está llamando la atención de los cinéfilos. Se trata de Dream Scenario, película que es protagonizada por Nicolas Cage y que nos presenta al actor como una persona que todos han visto en sus sueños.

Dream Scenario está dirigida y escrita por Kristoffer Borgli quien en producción también trabajó con Lars Knudsen y Ari Aster. De fantasía y comedia negra, la película ya llama la atención del público quienes ya se preguntan dónde verla de manera online.

¿Dónde ver Dream Scenario en el streaming?

Lamentablemente si buscas ver Dream Scenario en el streaming tenemos que informarte que la película no se encuentra disponible en ninguna plataforma. Y es que la cinta no está disponible ni siquiera para venta o alquiler en alguno de los reconocidos sitios web.

Esto era de esperarse y es que la cinta recientemente se estrenó en Estados Unidos el pasado 10 de noviembre. Dream Scenario ni siquiera tuvo un paso por los cines chilenos y si lo tuvo no nos enteramos o se le hizo muy poca publicidad.

De momento tendremos que esperar a que la cinta se encuentre disponible para alquiler o venta en alguno de los sitios como Amazon PrimeVideo, AppleTV+ o GooglePlay Películas y es que también solo está disponible de esta forma en Estados Unidos.

En caso de cualquier cosa, la cinta de sumarse a un sitio de streaming debería, supuestamente, hacerlo directamente a HBO Max o Max ya que el estudio de A24 tiene un acuerdo exclusivo con la plataforma.

De igual forma y en caso de que la cinta continúe ganando popularidad no se descarta que finalmente llegue a los cines chilenos con un atraso, algo similar a lo que pasó con Everyone Everywhere all at Once, la gran ganadora de los Oscar de este año.

¿De qué trata Dream Scenario?

Según se puede ver en el tráiler que te presentamos a continuación la película nos mostrará a un profesor universitario interpretado por Cage que ve su vida complicada una vez que todas las personas a su alrededor, así como también en todo el mundo, lo ven en sus sueños.

Con esto el personaje se vuelve altamente viral en redes sociales debido a los diferentes sueños que tienen las personas con él como protagonista en diversos sueños y pesadillas.

Si quieres saber aún más sobre la cinta te comentamos que esta fue estrenada el 9 de septiembre de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Toronto y posteriormente se estrenó el 10 de noviembre en Estados Unidos.

De igual forma, también puedes revisar la sinopsis de Dream Scenario a continuación:

“Paul Matthews (Nicolas Cage) vive en el más absoluto anonimato. Él es un hombre apático, padre de familia y profesor con afinidad por la biología evolutiva. Un día descubre que ha comenzado a aparecer en los sueños de miles de personas. En muy poco tiempo, Paul se convierte en una celebridad, recibiendo la atención que durante mucho tiempo le ha sido negada. Eso sí, cuando sus apariciones nocturnas toman un nuevo rumbo, y se convierten en pesadillas, Paul se verá obligado a lidiar con su nuevo estrellato“.