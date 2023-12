Próximamente, el icónico Mickey Mouse pasará a ser de dominio público, si bien bajo ciertas condiciones y precauciones. Este popular personaje fue una figura legendaria en la cultura de masas y pop contemporánea, siendo un símbolo del universo Disney y películas estadounidenses. Ahora, el ratón más famoso del mundo, volverá a las cintas y encabezará la lista de personajes, películas y libros que serán liberados al dominio público a partir del 1 de enero de 2024.

Cuando nadie pensaba que esto podría suceder, al menos una iteración de la propiedad intelectual más emblemática y posiblemente el personaje más representativo de la cultura popular estadounidense, finalmente se decidió por liberar la imagen del ratón Mickey.

“Este es el momento. Este es el Ratón Mickey. Es emocionante porque de alguna manera es simbólico”, expresó Jennifer Jenkins, docente de derecho y dirigente del Centro de Estudios sobre el Dominio Público en la Universidad Duke, además de ser autora de una columna anual para el ‘Día del Dominio Público’. “Me siento como el tubo en el barco de vapor al echar humo. Qué emocionante”.

Ratón Mickey es declarado libre de dominio público

De acuerdo con las leyes estadounidenses de derechos de autor, la duración inicial es de 95 años. A lo largo de la existencia de Mickey Mouse, el Congreso ha realizado extensiones en varias ocasiones para mantener los derechos sobre este personaje icónico.

“A veces se la llama burlonamente la Ley de Protección de Mickey Mouse”, indicó Jenkins. “Es una simplificación excesiva porque Disney no era el único que presionaba por la extensión. Era todo un grupo de tenedores de derechos de autor cuyas obras estaban a punto de pasar al dominio público y se beneficiaron enormemente con los 20 años de protección adicional”.

“Desde la primera aparición del Ratón Mickey en el cortometraje de 1928 Steamboat Willie, la gente ha asociado el personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney. Eso no cambiará cuando caduque el copyright de la película Steamboat Willie”, señaló un vocero de la empresa de entretenimiento a la Associated Press.

¿Se podrá utilizar a Mickey Mouse libremente?

Cuando se declare a Mickey Mouse como una figura de utilización pública, los y las artistas y creadores podrán ocuparlo en sus proyectos pero habrá restricciones sustanciales.

“Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la caducidad del copyright de Steamboat Willie, y Mickey seguirá cumpliendo el papel protagónico de embajador global de la Walt Disney Company en nuestras historias, atracciones en los parques de diversiones y mercadería”.

No obstante, no todos los aspectos o atributos de un personaje están automáticamente protegidos por derechos de autor, y en los próximos años, los tribunales podrían enfrentarse al desafío de determinar qué elementos están o no están amparados por los derechos de Disney.

“Desde luego, seguiremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otros trabajos que siguen sujetos a copyright”, explicó.