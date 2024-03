¿Dónde ver TWD: The Ones Who Live? Serie llegó a su final con su sexto capítulo

Ya se estrenó el último y sexto episodio de The Walking Dead: The Ones Who Live. Y es que tras un poco más de un mes de emisión, el spin-off de la serie original finalmente nos presentó el que fue el último episodio de su temporada.

Con aún un futuro incierto y con fanáticos esperando una segunda temporada es que ya se puede ver totalmente completa la serie que nos trajo de vuelta a Rick y a Michonne.

¿Dónde ver The Ones Who Live?

En Estados Unidos la serie se puede ver en AMC y AMC+. Tristemente, la serie aún no se encuentra disponible para Latinoamérica. Y es que los fanáticos tendrán que esperar un poquito más para poder ver la serie completa.

Esto porque ya hay sitio de streaming definido para su llegada a Latinoamérica. Y es que el próximo 19 de abril llega la serie a Amazon Prime Video Latam.

Desde esta fecha, los seguidores del universo de The Walking Dead podrán disfrutar de los nuevos episodios, así como también de la nueva historia que nos muestra lo que sucedió con Michonne y Rick luego de que se retirarán de la serie original en la décima y novena temporada.

Y es que hay que Andrew Lincoln abandonó la serie en la novena temporada y Danai Guirira hizo lo mismo la temporada siguiente, correspondiente a la décima. Desde ese momento los fans llevan esperando una nueva reunión de los personajes, la que se dio durante The Ones Who Live.

Es importante mencionar que si bien la serie no ha llegado de forma oficial a Latinoamérica, lo cierto es que gracias a la tecnología, las personas que no pudieron esperar un poco para verla, eligen verla de manera ilegal mediante plataformas como Facebook.

Esto porque al día siguiente de estreno ya se encuentra disponible en las plataformas ilegales para que algunos puedan disfrutarla de manera anticipada.