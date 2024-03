No queda nada para que comience la nueva edición de Lollapalooza Chile 2024, en dondegrandes artistas nacionales e internacionales estarán presentes en uno de los eventos más esperados del verano, el cual se realizará los días 15,16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos.

Por lo mismo, debido a la alta expectación y los grandes artistas confirmados, muchos se preguntan si se transmitirá online el evento, lo cual afortunadamente será así, ya que se anunció una emisión especial durante los tres días del festival, para que todos quienes no pudieron asistir disfruten de las presentaciones.

¿Dónde y cómo ver ONLINE el Lollapalooza Chile 2024?

El evento se transmitirá a través de la señal en línea en chilevisión.cl, la cual se dividirá en tres categorías: señal 1, señal 2 y Reacts, para brindar cobertura a los artistas que se presenten en los diferentes escenarios. Estos espectáculos también estarán disponibles en la plataforma de streaming Pluto TV.

Para poder adquirir Pluto TV solamente debes ingresar a la página y comenzar a disfrutar de su programación. Es totalmente gratis y no es necesario registrarse.

¿Qué artistas estarán en Lollapalooza Chile?

Entre los reconocidos artistas que se presentarán durante los 3 días que dura el evento se encuentran Blink-182, Sam Smith, SZA, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds To Mars, Denise Rosenthal, Cami, Francisca Valenzuela, Bratty, Gonzalo Yáñez, Phoenix, Jungle, Diplo, Above&Beyond, Meduza, The Blaze, quienes estarán sobre los distintos escenarios dispuestos en el Parque Cerrillos durante los 3 días que dura el festival.

Revisa el line up completo a continuación

¿Quedan entradas para el Lolla?

Sí, quedan disponibles entradas para asistir a los tres días del evento. Entre los pases que aún tienen tickets se encuentran el pase general de tres días, el pase diario general, el Pase Lolla Lounge y el Lolla Lounge Premium. Todas las entradas se compran a través de sistemas ticketmaster.