¿Dónde ver los capítulos navideños de How i met your mother? Estos son los especiales de la serie

How I Met Your Mother, la exitosa comedia de CBS, concluyó en el año 2014. A pesar de esto, su historia llena de humor sigue cautivando a fans de todo el mundo, quienes continúan viendo los episodios.

La trama, que gira en torno a Ted Mosby y sus amigos Marshall, Lily, Robin y Barney se mantuvo en el aire durante 9 temporadas, atrayendo cada semana a millones de seguidores ansiosos por descubrir quién sería la madre de los hijos del arquitecto. Como es común en muchas series, How I Met Your Mother no se quedó atrás en la creación de episodios especiales para las festividades a lo largo de estas 9 temporadas.

En total fueron 7 capítulos destinados a las fiestas navideñas, en donde con excepción de la primera, tercera y novena temporada, todos los ciclos tienen un episodio destinado a la ocasión, en donde algunos revelaron conmovedores datos sobre los queridos protagonistas.

¿Cuáles son los capítulos navideños de How I Met Your Mother?

La serie está disponible con sus 9 temporadas en Star+. Para poder acceder a la plataforma debes subscribirte a ella.

Capítulos especiales de HIMYM

Temporada 2, episodio 11, “Cómo Lily robó la Navidad”

El debut del episodio navideño en la serie tuvo lugar en la temporada dos. La trama se centra en la primera Navidad que el grupo pasa juntos después del regreso de Lily.

Sin embargo, todo toma un giro inesperado cuando la novia de Marshall descubre un mensaje ofensivo de Ted en la grabadora luego del quiebre entre ellos. Tras esto, Lily exige una disculpa, que al no llegar, amenaza con destruir la navidad.

Mientras que Barney pasa por su primer resfrió, en donde Robin toma el cargo de cuidarlo. Por otro lado, Marshall se encuentra terminando sus exámenes en la universidad.

Temporada 4, episodio 11, “Little Minnesota”

Robin experimenta nostalgia al no estar en Canadá durante la temporada navideña. Para animarla, Marshall sugiere llevarla al Walleye Saloon, un bar temático de Minnesota que él frecuenta cuando extraña su ciudad natal.

Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando Robin se integra fácilmente con los clientes del lugar, generando molestia en Marshall, quien teme perder su lugar. Mientras tanto, Lily y Ted intentan mantener a la hermana de Ted, Heather, alejada de Barney.

Temporada 6, episodio 12, “Falso positivo”

Lily y Marshall creen que están a punto de recibir la emocionante noticia de que esperan a su primer hijo. Sin embargo, la expectativa se desvanece cuando se da cuenta de que todo fue una falsa alarma. Este giro inesperado lleva al grupo a reconsiderar y reflexionar sobre sus vidas, mientras planean juntarse en el cine para disfrutar de una película y un snack navideño.

Temporada 7, episodio 12, “Sinfonía de iluminación”

“Symphony of Illumination” destaca como uno de los episodios más conmovedores de la serie. Robin recibe una llamada inesperada del médico y descubre una verdad que la impacta profundamente, marcando un momento emotivo en la trama. Ted, al darse cuenta de esto, intenta hacer todo lo posible para animarla.

Temporada 8, episodio 10, “La corrección excesiva”

“The Over-Correction” inicia una historia específica que se desarrolla en un periodo de tres episodios durante la temporada navideña. La frustración de Robin aumenta cuando Barney comienza a salir con Patrice, su amable compañera de trabajo.

En un intento de exponer a Barney, decide robar el Playbook de su casa para demostrarle el tipo de hombre que es, pero se encuentra atrapada y busca la ayuda de Ted para escapar de la situación, sin imaginar que todo el grupo está en la misma situación.

Temporada 8, episodios 11 y 12, “La página final”

“The Final Page” es el episodio navideño de la octava temporada. Aunque Robin continúa sintiéndose abrumada por la relación entre Patrice y Barney, el empleado de Goliath National Bank tiene una sorpresa preparada para ella que altera el curso futuro de la serie.