Los íconos del post-hardcore, Thursday, han confirmado su tan esperado debut en Chile el próximo 4 de abril en el Teatro Coliseo. Esta será la primera visita de la banda estadounidense a Sudamérica, y los fanáticos podrán disfrutar de su característico sonido post-hardcore y screamo.

Al ser la primera vez que visitan territorio nacional, los fans de la banda detrás de temas como War all the Time, Division St. Signals over the Air, Cross out the Eyes y How Long is the Night, se preguntan cuándo podrán adquirir los ansiados tickets.

¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

La banda hará su esperado debut en Chile el próximo 4 de abril en el Teatro Coliseo y las entradas están disponibles a través de Sistemas Puntoticket.

¿Cuál es el valor de las entradas?

Las entradas tienen distintos valores que varían según la ubicación, siendo la más costosa la localidad Cancha Normal a un costo de $40.000.

Revisa los precios a continuación

Cancha preventa: $36.000

Cancha normal: $40.000

Platea Baja Preventa: $32.000

Platea Baja Normal: $36.000

Los valores no incluyen el cargo por servicio. El evento es apto para todo espectador, y los niños a partir de 2 años pagan entrada.

Thursday: La exitosa carrera de la banda de post-hardcore

La banda, liderada por el vocalista Geoff Rickly, es reconocida como una de las precursoras del screamo, un subgénero que contribuyeron a popularizar a finales de los 90 y principios de los 2000.

Junto a otras bandas como Alexisonfire, Black Veil Brides, A Day to Remember y Asking Alexandria, Thursday dejó una marca indeleble en la escena musical.

Formada en 1998, la banda tuvo varias pausas a lo largo de los años, pero en 2020 decidieron regresar para realizar giras y compartir lo mejor de sus seis álbumes de estudio.

Su segundo álbum, “Full Collapse” (2001), los catapultó a la fama con clásicos como “Cross Out the Eyes” y “Understanding in a Car Crash“, mientras que la consagración llegó con “War All the Time” (2003).

El regreso de Thursday fue tan exitoso que acompañaron a My Chemical Romance en su gira de 2022, realizando más de 40 shows completamente vendidos en Norteamérica.

La formación clásica de la banda, que incluye a Geoff Rickly, Tom Keeley, Steve Padulla, Tim Payne y Tucker Rule, estará presente en esta histórica visita. Además, se sumará como invitado especial Tim Kasher, conocido por su trabajo en el rock indie y post-hardcore, así como en el emo con Cursive y el hard rock con The Good Life.

Escucha su música a continuación