Me Late regresa a la TV: ¿Cuándo se estrena y quiénes son los panelistas?

Finalmente se confirmó una esperada noticia por parte de los fans de Me Late, ya que tras meses de espera, el programa ya tiene una nueva casa televisiva y anunció el horario en que regresarán a la pantalla junto a todos sus integrantes y además, una inesperada sorpresa.

“Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me Late, donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor”, comentó hace algunos días Daniel Fuenzalida a “El Mercurio”.

¿Cuándo se emite el primer capítulo de Me Late?

Tras el fin del programa en TV+, el programa se emitirá desde ahora en Zona Latina y el primer capítulo el próximo 24 de junio a las 22.00 horas. Mientras que los martes y jueves el espacio se transmitirá a través de las redes sociales de Zona Latina.

¿Quiénes regresan a Me Late?

Además de Daniel Fuenzalida, estarán nuevamente en el panel Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos. A ellos se les suma la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

“Parte importante de haber aceptado esta propuesta nace de Daniel, con quien me he reunido en muchas oportunidades desde 2021, siempre pensando en trabajar juntos”, contó Barriga a El Mercurio.

“En el programa se abordarán temas y situaciones de contingencia y yo estaré participando desde mis propias experiencias”, expresó en dicho medio.

“He pasado por muchas vivencias, desde la televisión, desde lo político, desde lo humano y pienso que voy a aportar con mi punto de vista“, agregó.