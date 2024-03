Este domingo 10 de marzo se realiza en la ciudad de Los Ángeles en Hollywood la premiación de los Premios Oscar 2024. La edición 96° de los premios busca definir a los mejores del año 2023 al entregarles la tan preciada estatuilla.

Con grandes producciones nominadas en diversas categorías para este año es que este domingo veremos quiénes se llevan los premios más importantes y si son los favoritos o no del público.

Conoce las películas animadas

Una de las categorías que llama la atención, además de las principales, es la de Mejor Película Animada. Y es que las nominadas de este año tienen tres películas que tuvieron un gran paso por los cines el 2023.

Y es que las nominadas son las siguientes:

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across The Spider-Verse

Robot Dreams y The Boy and The Heron se encuentran aún disponible en cines mientras que Elemental, Nimona y Spider-Man: Across The Spider-Verse se encuentran en los streaming de Disney+, Netflix y Max respectivamente.

Aún te encuentras a tiempo de ver la mayoría de las películas para llegar con tu favorita definida para este domingo y ver si es que finalmente se lleva o no la estatuilla.

¿Dónde puedo ver los Oscar 2024?

Este domingo 10 de marzo a partir de las 19:00 horas de Chile y Argentina podrás ver los Premios Oscar 2024. Sobre dónde ver la ceremonia de este año esta podrá ser vista gracias a CNN Chile, Max y TNT Latinoamérica.

Y es que el sitio de streaming Max nuevamente transmitirá la ceremonia totalmente en vivo desde Hollywood durante la noche del día domingo y aquí podremos ver qué películas finalmente resultan ser las grandes ganadoras de este año.

Si no sabes a qué hora podrás ver la ceremonia en tu país, revisa el horario para Latinoamérica y España a continuación: