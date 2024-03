A tres meses desde el inicio del año los grandes conciertos no han faltado en territorio nacional, en donde reconocidas estrellas de la música nacional e internacional se han presentado durante las primeras semanas del 2024, y con el fin de la nueva edición de Lollapalooza, en donde bandas como Blink-182, The Offspring, Limp Bizkit y The Driver Era, estuvieron presentes, muchos se preguntan qué sigue en la cartelera musical.

A pocos días de que termine marzo, Placebo, una de las bandas más reconocidas a nivel mundial se presentará en múltiples fechas en territorio nacional, también se presentará durante los próximos días Black Veil Brides, la banda de rock estadounidense, entre otros. Conoce el listado completo de conciertos de las próximas semanas.

¿Qué conciertos se realizarán en Chile durante marzo y abril?

Marzo

Placebo, la banda liderada por Brian Molko detrás de hits como “The Bitter End”, “Post Blue”, “Infrared”, “Pure Morning”, se presentará en el Movistar Arena durante los días 20 y 21 de marzo. Entradas disponibles para el 21 de marzo en PuntoTicket.

Abril

Arcangel, el cantante y compositor de canciones como “ALV”, “Pa’ que la pases bien”, “La Ocasión”; “Sigues con él” y “Si se da” se presentará el próximo 4 de abril en el Movistar Arena. Entradas disponibles en PuntoTicket.

Royal Blood, el dúo británico de rock alternativo compuesto por el vocalista y bajista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher, se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo 9 de abril. Entradas disponibles en PuntoTicket.

Tom Jones, el artista apodado el “Tigre de Gales”, detrás de éxitos como She’s a Lady y Sexbomb, llegará a Chile el próximo 11 de abril y se presentará en el Movistar Arena. Entradas disponibles en PuntoTicket.

Turnstile, la banda de hardcore punk con temas como T.L.C, Alien Love Call y Mystery, se presentará el próximo 11 de abril en Basel. Entradas en Sistemas Ticketmaster.

Milo J, el artista argentino de trap y hip hop, interprete de éxitos como M.A.I, Una Bala y Rara vez, hará su debut en Chile el próximo 14 de abril en el Movistar Arena. Entradas disponibles en PuntoTicket.

Karol G, la Bichota, se presentará en el Estadio Nacional en tres fechas tras el éxito de la venta de entradas, el show están programados para el próximo 19, 20 y 21 de abril, en donde los fans podrán disfrutar en vivo de lo mejor de la estrella de la música latina. Entradas agotadas

Jonas Brothers, la banda compuesta por los hermanos Nick, Joe y Kevin se presentarán en Chile el próximo 23 de abril en el Estadio Bicentenario La Florida. Entradas disponibles en Sistema Ticketmaster.