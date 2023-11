Hace bastante que un concierto no tenía tanta polémica en la previa, desgraciadamente no por la música sino por lo futbolístico. El estado de la cancha del Estadio Monumental que supuestamente no era el deseado por Colo Colo tras dos shows de Roger Waters, dejó toda una discusión días antes del concierto que brindará The Cure.

Pero dejando de lado lo deportivo donde el club albo ya definió el cuidado del césped, la música no puede verse opacada donde este jueves se vivirá el esperado regreso de los británicos luego de 10 años.

Claro que ya no será en el Estadio Nacional como aquel año 2013 en el que fue su debut, sino en el recinto de Macul que prácticamente tiene todo vendido. Solo quedan algunas localidades en el sector de Océano y Rapa Nui, pero se espera un lleno total este 30 de noviembre para ver al reconocido Robert Smith y compañía.

¿A qué hora es The Cure?

DG Medios informó los horarios para el concierto de The Cure de este 30 de noviembre y son los siguientes:

Horario de apertura de puertas: 16:00 horas.

Primer invitado – The Cruel Visions: 17:45 horas

Segundo invitado – Friolento: 18:45 horas

Tercer invitado – Just Mustard: 19:45 horas

The Cure: Comienza a las 21:00 horas.

¡Quedan las últimas entradas para The Cure!

Aunque tuvo una venta mucho más pacífica que otros conciertos, la noche en el Monumental ha sido un éxito de ventas para el retorno de The Cure. Pero ojo que para los más fanáticos que no han comprado, aún quedan algunos tickets.

Hasta la hora de publicación de esta nota, en Ticketmaster.cl quedan localidades para el sector de Rapa Nui B y también en Océano A. Para este último el valor es de 115 mil más 18.975 en cargo por servicio. Mientras que Rapa Nui cuesta 185 mil más 30.525 en cargo por servicio.

¿Cómo llegar al Monumental?

La productora dio las instrucciones para que llegues de forma expedita y recomendando utilizar transporte público, ya que el estadio no tiene estacionamientos disponibles.

Metro: Puedes llegar en estación Pedrero de la Línea 5 (verde)

Micro: recomiendan los recorridos 102, 108, 103, 117, 212 o 224 hasta Avenida Departamental esquina Exequiel Fernández.

Para la salida no han mencionado alguna extensión del Metro (cierra a las 23:00 horas) o recorridos especiales.

Por Marathon pueden entrar quienes vayan a sectores de Cancha Frontal, Rapa Nui, Océano y Movilidad Reducida.

Por Departamental pueden entrar quienes vayan a los sectores de Magallanes y Cancha General.

Por Exequiel Fernández se puede ingresar por el sector Cordillera, Cancha Frontal y Movilidad Reducida.

Revisa los elementos permitidos y prohibidos: