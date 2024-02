Sin duda la serie surcoreana de Cásate con mi Esposo es de las más populares del último tiempo y es que basada en la novela ligera de Naver, la adaptación en serie ha conquistado a los fanáticos de los doramas.

Con 12 capítulos estrenados, el drama ya se encuentra entrando en la que es su recta final al restar solo el estreno de cuatro capítulos más los que les darán el final a la historia de Kang Jiwon y Yu Ji-hyuk.

Explicación del último capítulo

Atención: La siguiente nota contiene spoilers del capítulo 12 de Cásate con mi Esposo, si no has visto los capítulos de la serie no continues leyendo.

En este último capítulo estrenado en PrimeVideo Ji-Won y Ji-Hyuk se ven separados por la llegada de Yu-Ra, ex prometida de Yu que viene con todo a recuperarlo para no perder la fortuna que le trae U&K. Por tanto, al ver que no se separan trata de amenazar a la mujer sin éxito.

Por otro lado Su-Min se entera que su ex mejor amiga le dejo sus sobras y un mal marido para “irse con un novio rico”, algo que la molesta y provoca que llame a la madre de Ji-Won para que le pida dinero, para así pagar las deudas de Minhwan.

Ju-Ran descubre que tiene cáncer de estómago y causa culpa en Ji-Won porque siente que le “pasó su destino”, por esto decide acompañarla durante el proceso médico.

La madre la llama y se juntan un par de días hasta que la joven descubre la verdad y se da cuenta de que todo era una mentira. Tras varios arrepentimientos y extrañando a Yu, visita la tumba simbólica de su padre mientras es perseguida por Yu-Ra quien mandó a matarla.

Ji-Hyuk consiente de esto sigue a Ji-Won en auto y al ver que esta iba a ser chocada por un camión se cruza con su auto y la salva, provocando que ella esté en shock por ver a su ser amado “morir” frente a ella.

Es importante mencionar que la protagonista duda de todos y la única persona de confianza que tenía al volver 10 años al pasado fue Ji-Hyuk, por tanto su mentira sobre su compromiso la hizo encontrarse dudando de sus decisiones en esta nueva vida lo que la tiene un poco indecisa sobre qué hacer.

Además de los eventos con Ju-Ran y su cáncer de estómago la hacer ver que sus cercanos reciben su destino, haciéndose más preguntas y pensando qué hacer para evitarlo.

¿Qué se viene?

Entrando en los siguientes 4 capítulos restantes de la serie nos falta ver aún la recuperación de Ji-hyuk y si es que se dará cuenta de que Yu-Ra creó todo este plan pagando una gran cantidad de dinero a Minhwan, cosa que no logró.

Y es que nuestro protagonista resultó severamente herido, lo que lo dejó hospitalizado.

Como se pudo ver en el adelanto, Minhwan incluyó en este plan a Su-Min y ella por su parte sumó a su padre y a la madre de Ji-Won, que conocimos en el capítulo 12, y es que la progenitora de la protagonista está emparejada hace años con el padre de Su-Min.

Ji-Won se entera de los planes de Minhwan y compañía y por tanto enfrenta a Su-Min. En esta misma línea debería enterarse que Yu-ra si es que se entera de que está detrás de todo esto, al igual que el abuelo de Yu.

Según la novela y además el Webtoon, los personajes de Minhwan y Su-Min deberían ver mal futuro para sus vidas y es que deben enfrentar la cárcel o incluso uno de los dos debería morir por sus acciones.

También queda por ver la reconciliación de ambos personajes principales y además su casamiento y posterior final feliz.

Pero eso no es todo y es que además Eun-Ho y Hee-Yeon deberían emparejarse en algún momento de la historia en estos capítulos restantes.

Asimismo Ju-Ran debe superar el cáncer de estómago y separarse de su marido el que la engaña, para posteriormente estar con Lee Seok-Jeon.