Camila Power se convirtió en la séptima eliminada de la segunda temporada de Gran Hermano en una semana llena de cambios para el programa, con dos renuncias y una placa constituida solamente por dos personas, la actriz obtuvo un 70,22% de los votos del público contra Felipe.

En conversación con RedCarpet, la jugadora entregó detalles sobre su paso por la “casa más famosa del mundo” y también respondió a las críticas por su relación con Sebastián Ramírez durante el comienzo del nuevo ciclo.

Camila Power y su relación con Seba

Al ser consultada sobre las críticas por su cercanía con el ex “Amor a Prueba”, la actriz señaló: “Yo creo que como personas, sobre todo como mujeres, tenemos todo el derecho a equivocarnos, tenemos todo el derecho a ser escuchadas y ayudadas por otras compañeras, en vez de apuntadas por el dedo por involucrarse con alguien en lo afectiva en lo sexual”.

En la misma línea señaló: “Con Sebastián fue un hueve…, fue super fugaz. Yo vengo de una relación atrapante estuve viviendo en otro país con otra pareja, que terminó super mal, con denuncias y todo, agresiones de su parte. Creo que es importante entender que somos personas heridas, que tenemos ciertos traumas, que caemos en ciertos patrones”.

“Y estar en un espacio vulnerable como un encierro, y que llegue alguien como Sebastián, que es encantador, sabe muy bien como seducir y en ese momento a uno le pasan cosas y me pasaron cosas. Si hubiese querido ser estratégica, no lo miro, no le hablo de hecho la agarro contra él, pero algo que nadie puede negar en el reality es que fui absolutamente espontánea”.

“En el momento donde ya no me resonaba, lo corte de inmediato, cuando vi un poquito más de él por mis propios ojos, corte con él”, explicó.

“Corte por mí, por mi salud integral, pero también para dar un ejemplo que está todo bien con caer, si una cae en un vínculo así, puede pedir ayuda, ojalá te ayuden y no te apunten. Y está bien poner límites y salir a tiempo para que no llegue a instancias peores en una relación”.

Revisa sus declaraciones a continuación

Asimismo, Camila señaló que esperaba un poco su salida del espacio, sobre todo luego del ingreso de Titi Malgrini, la esposa de Iván Cabrera, quien la emplazó durante la actividad del “congelado”. “Yo pensé: ‘no va a hacer el ridículo así, frente a todo Chile, si es que me quieren'”,

“Desde ahí que lo empecé a sentir más, yo si cachaba que la Michelle tenía un gran fandom de antes de entrar, lo cual lo encuentro super injusto, entonces sabia que al ella agarrarla conmigo, lo más probable es que se me tirara mucha gente encima. Y la mayoría del ‘hate’ que tengo en redes sociales es desde su fandom, más que de personas x, naturales”.

“Los comentarios que he visto son bastante repetitivos, tienen poca profundidad, entonces la verdad no afecta demasiado”, puntualizó.

Revisa sus declaraciones a continuación