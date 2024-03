Lollapalooza Chile 2024 llegó a su fin este domingo con el increíble cierre de Chencho Corleone, el ex Plan B puso a bailar a los miles de asistentes del esperado festival que se realizó en el Parque Cerrillos entre el 15 y 17 de marzo. En esta nueva edición, la organización del evento presentó importantes cambios para mejorar la experiencia de los asistentes, uno de ellos fue el Beer Garden.

Blink-182, Chencho Corleone, The Driver Era, Denise Rosenthal, Fran Valenzuela, SZA, The Offspring, Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds to Mars, Feid, Phoenix y Sam Smith, entre otros, son algunos de los artistas que estuvieron presentes en los escenarios dispuestos en el evento.

Por lo mismo, fueron miles los fans que llegaron a ver en vivo a sus artistas favoritos y se encontraron con distintas sorpresas positivas en comparación al año anterior.

¿Cómo funcionó el Beer Garden?

Este espacio estará especialmente diseñado para los mayores de 18 años, ofreciendo una combinación excepcional de música en vivo y una variedad de cervezas disponibles para disfrutar.

Se instalaron dos Beer Gardens dentro de la zona general del Lollapalooza, lo que significa que todos los asistentes con pulseras pudieron acceder a los diferentes puestos de cerveza disponibles, siempre y cuando cumplieran con mayoría de edad. Para ello, al momento de ingresar uno debía presentar su carnet de identidad y te entregaban una pulsera que daba acceso al lugar.

Al ingresar al espacio había distintas filas para poder comprar, las cuales resultaron muy expeditas, pero además, había distintos puntos para poder sentarse en la sombra a aprovechar la bebida. Los precios, con promociones incluidas, iban desde los $2.500 por una lata de 350 cc, hasta los 7500, por dos de 355 cc.

En ediciones anteriores, el alcohol solo estaba disponible en las áreas designadas de Lolla Lounge y Lolla Lounge Premium. Por lo que la recepción a este nuevo espacio fue muy positiva dentro de los asistentes.