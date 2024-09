Angélica Sepúlveda se convirtió en la nueva jugadora en salir de la casa de Gran Hermano al renunciar debido a una lesión que le impedía participar en la competencia.

La conocida figura de realities nacionales ingresó al espacio hace algunas semanas tras la renuncia de Sebastián Ramírez, sorprendiendo a los televidentes.

En conversación con RedCarpet, la “Fierecilla de Yungay” entregó detalles de su paso por “la casa más famosa del mundo” y reveló las razones que la motivaron a ingresar.

La llegada de Angélica a Gran Hermano

Sobre los motivos que la llevaron a sumarse al espacio, la ganadora de “Granjeras” señaló que su renuncia fue complicada y la analizó en profundidad.

“Yo tengo un compromiso y no me quiero arrepentir de irme y haber fallado al compromiso”, agregando que es un compromiso con sus padres, en donde trabajan juntos.

Pero también ahí otro motivo personal que la llevó a aceptar esta propuesta. “Hay muchos que me preguntan ‘oye que pasa con el matrimonio’, más que el matrimonio, nosotros con Gürsel era tener un hijo, yo quiero ser mamá, yo estoy casi en el límite”.

“Yo cuando fui a Turquía me hice todos los exámenes, hay cosas que quizás hay que solucionar y que tal vez hay que hacerlos a través de otros procedimientos en donde se necesitan lucas. He sido siempre en mi vida tan independiente que me afecta un poco cuando una pareja me dice: ‘tranquila, aquí están mis lucas’, yo necesito tener mi independencia económica”.

“Primero, porque una relación se puede acabar en cualquier momento y si decido ser madre, primero no sé si se van a dar todas las condiciones, pero para un tratamiento se necesitan hartos millones y en ese tiempo la relación se puede acabar y si no tengo plata, hasta ahi quedo”.

Revelando que ese fue su principal impulso para sumarse al espacio. “Yo dije voy a entrar a este reality, junto las lucas, una parte es para mis papás que son mis héroes, son mi carne, y la otra parte lo dejo para intentar ser mamá“.

“Es algo que yo quiero, es algo que hace varios años que lo estuve intentando, ya tuve dos perdidas, cuando tú tienes una perdida te da un poquito de miedo, y ahora siento que ya pase ese miedo y ahora necesito las lucas”, explicó.