Una dura competencia se vivió en Tierra Brava, donde el equipo verde fue derrotado por el equipo rojo. Asimismo, esto causó una gran molestia por Fabio Agostini, quien emitió dichos con un tono de disgusto por haber perdido en el duelo. Revisa sus dichos a continuación.

Fabio Agostini se va en picada contra el equipo rojo

“Pese que le han dado el regalito al equipo rojo, estoy muy orgulloso de mi equipo porque la verdad me han sorprendido, le han metido mucha garra“, comenzó hablando Fabio Agostini.

“Miguelito, un crack, sacamos mucha ventaja con él también”, se refirió al participante, destacando su labor en la competencia.

Posterior a eso, el modelo peruano habla sobre el equipo rival señalando que, “algún día tenían que ganar“.

“Sino que aburrido, que disfruten el momento porque nos tocará sacarlos de ahí”, concluye el capitán del equipo verde.

Tras las declaraciones, Miguelito le hizo un reclamo a Sergio Lagos por la decisión del jurado. “Dijeron que una vez que arranca el juego no se podía cambiar de jugador. Y Junior no pudo subir y cambiaron por Luis, ¿eso no es hacer trampa?”.

“La decisión de los jueces ya ha sido planteada y está clarísima”, respondió Sergio Lagos.

Al oír esta respuesta, Miguelito dijo tajantemente: “Es que los jueces entonces están mal”.

“La última palabra la tienen los jueces, le pido a todos los participantes respeto frente a las decisiones de los jueces”, concluyó el animador.

¿Quiénes integra el equipo rojo?

Equipo Rojo “Puro Fuego”: Luis Mateucci, , Eva Gómez, Camila Arismendi, Shirley Arica, Junior Playboy, Uriel Romero “El futuro fuera de órbita”, Alexandra Méndez y La Botota

¿Quiénes integran el equipo verde?

Equipo Verde “Los pequeños Gigantes”: Pamela Díaz, Simón de la Costa, Miguelito, Fabio Agostini, Jhonatan Mujica, Daniela Castro, Azzartt Maveth y Valentina “La Guarén” Torres