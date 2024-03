Si no has visto la última película del maravilloso Hayao Miyazaki, pues entonces no te preocupes, porque se dio a conocer que la cinta llegará a una conocida plataforma streaming y por fin cumplirá el sueño de muchos: disfrutarla desde la casa.

El film ganó el premio Oscar a Mejor Película Animada. Este reconocimiento de la Academia contribuye a que el director japonés sea el primero en ganar tres Oscars en esta categoría, tras sus victorias por “El viaje de Chihiro” (2002) y “El viento se levanta” (2014).

De ese modo, su última película, El Niño y la Garza, ha sido un éxito de crítica, obteniendo en el sitio Rotten Tomatoes, una calificación de un 97% y un 88% por parte de la audiencia.

¿Dónde ver El Niño y La Garza en streaming?

A través de las redes sociales de Netflix, el sitio publicó las fotos de la película japonesa, dando a entender que será la casa streaming que recibirá el film tras su exitoso paso por la gran pantalla y los premios Oscar.

Sobre su día de estreno, no se ha mencionado la fecha especifica de su llegada a la cartelera.

Una sensible historia

Esta película marca el triunfal regreso del querido cineasta Hayao Miyazaki. En su última cinta nos cuenta la historia de un niño de 12 años llamado Mahito, que lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre en tiempos de Segunda Guerra Mundial. No obstante, cuando una garza parlante le cuenta que su madre aún vive, entra en una torre abandonada en su búsqueda y llega a un nuevo mundo donde los muertos y vivos conviven.