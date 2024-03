Lollapalooza Chile sigue con su segunda jornada musical, la cual presentará grandes artistas de la escena musical. Uno de los más esperados es la banda The Offspring, quienes resultan estar dentro de los más atractivos de esta edición 2024.

La agrupación estadounidense de punk rock se ha presentado en ocasiones anteriores como en 1997, 2013, 2016 y 2020, logrando cautivar a sus fanáticos chilenos que siempre están presentes en sus conciertos.

Ahora es el turno de deslumbrar todos sus éxitos en el escenario del festival más esperado del año.

¿A qué hora está The Offspring en Lollapalooza Chile?

¡Es hoy! Los intérpretes de The Kids Aren’t Alright, You’re Gonna Go Far, Kid y Self Esteem, se presentarán a las 18.30 horas, en el escenario de COSTANERA CENTER.

¿Dónde ver online a The Offspring en Lollapalooza Chile?

Si pensaste que al no comprar la entrada no serías testigo del evento, pues te equivocas, porque puedes ver el festival a través del Youtube de Chilevisión, el cual se dividirá en tres categorías: señal 1, señal 2 y Reacts, para brindar una completa cobertura a la parrilla de artistas que se presentarán en seis escenario. Estos espectáculos también estarán disponibles en la plataforma de streaming Pluto TV y la señal online de chilevisión.cl.

¿Quiénes se presentan hoy sábado 16 en Lollapalooza Chile 2024?

Los artistas musicales de este sábado 16 son lo siguientes:

Cenco Malls Stage

Tronic : 13.15 a 14.00 horas

: 13.15 a 14.00 horas Glup! : 14.45 a 15.30 horas

: 14.45 a 15.30 horas Fletcher : 16.30 a 17.30 horas

: 16.30 a 17.30 horas The Offspring : 18.30 a 19.30 horas

: 18.30 a 19.30 horas Blink-182: 21.00 a 22.30 horas

Banco de Chile Stage

Verito Asprilla : 14.00 a 14.45 horas

: 14.00 a 14.45 horas Monsieur Periné : 15.30 a 16.30 horas

: 15.30 a 16.30 horas Francisca Valenzuela : 17.30 a 18.30 horas

: 17.30 a 18.30 horas Arcade Fire : 19.30 a 21:00 horas

: 19.30 a 21:00 horas Chencho Corleone: 22.30 a 23.30 horas

Alternative Stage

BB Trickz : 13.30 a 14.00 horas

: 13.30 a 14.00 horas Fármacos : 14.45 a 15.30 horas

: 14.45 a 15.30 horas José Madero : 16.15 a 17.15 horas

: 16.15 a 17.15 horas Cami : 18.00 a 19.00 horas

: 18.00 a 19.00 horas Movimiento Original : 19.45 a 20.45 horas

: 19.45 a 20.45 horas The Blaze: 21.30 a 22.30 horas

Perry’s Stage by Cenco Malls

Lua Lacruz : 12.30 a 13.00 horas

: 12.30 a 13.00 horas Aura Bae : 13.15 a 13.45 horas

: 13.15 a 13.45 horas DJ Tee : 14.00 a 14.45 horas

: 14.00 a 14.45 horas Rainao : 15.00 a 15.45 horas

: 15.00 a 15.45 horas Kidd Voodoo : 16.00 a 16.45 horas

: 16.00 a 16.45 horas Pablito Pesadilla : 17.00 a 17.45 horas

: 17.00 a 17.45 horas Dalex : 18.00 a 19.00 horas

: 18.00 a 19.00 horas MK : 19.15 a 20.15 horas

: 19.15 a 20.15 horas Dom Dolla : 20.30 a 21.30 horas

: 20.30 a 21.30 horas Diplo: 21.45 a 22.45 horas

Kidzapalooza Stage

Ratoncitos Dulces Sueños : 14.00 a 14.45 horas

: 14.00 a 14.45 horas De tu cuna a la tumba : 15.30 a 16.15 horas

: 15.30 a 16.15 horas Orquesta Fach : 17.00 a 17.45 horas

: 17.00 a 17.45 horas Mombasa: 18.30 a 19.30 horas