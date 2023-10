Interpol, la exitosa banda inglesa, anunció su esperado regreso a Chile para el 2024. Con un sin fin de hits, la popular agrupación se reencontrará con sus fans en territorio nacional para presentar en vivo “Turn on the Bright Lights y Antics”, celebrando el lanzamiento de sus primeros álbumes de estudio del mismo nombre estrenados el 2001 y el 2004.

La banda de indie rock se presentará el próximo 31 de mayo en el Teatro Caupolicán, en donde los fans podrán escuchar en vivo sus grandes éxitos, en donde destacan Untitled, Say Hello to the Angels, Hands Away, Evil, Slow Hands y Length of Love, entre otras.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La venta de entradas comenzará el próximo 2 de noviembre a las 12:00 pm con la venta general a través de Sistema PuntoTicket.

El regreso de Interpol

Con más de 25 años de trayectoria, las canciones de Interpol siguen resonando con la misma fuerza que siempre, manteniendo su posición como estandarte del movimiento revival post punk desde los años 2000 hasta la actualidad. Su extenso repertorio de obras maestras ha consolidado a la banda como un elemento imprescindible, contando con una legión de seguidores en todo el mundo.

Hoy, el grupo de rock neoyorquino anuncia una nueva gira que no solo llevará a los fanáticos su presencia magnética, sino también una celebración de parte de su catálogo esencial: “Turn On The Bright Lights” y “Antics” de 2004, que interpretarán el próximo 31 de mayo en el Teatro Caupolicán.

De estos álbumes se desprenden himnos aclamados. “Turn on the Bright Lights” en 2002 marcó el espectacular debut de Interpol y los catapultó a la élite del rock. Este álbum incluye éxitos como “PDA”, “Obstacle 1”, “Untitled”, “Stella Was a Diver And She Was Always Down” y “Leif Erikson”.

Dos años después, “Antics” se considera una de las mejores entregas de la banda, consolidando su fama y éxito a nivel mundial. De este disco surgieron sencillos icónicos como “Slow Hands”, “C’mere”, “Take you on a cruise”, “Narc” y “Evil”.

Su espectáculo en vivo, descrito como una “experiencia trascendente“, también presentará la música de su séptimo álbum de estudio, “The Other Side of Make-Believe”, que marca un nuevo territorio para Interpol al explorar las corrientes siniestras subterráneas de la vida moderna, mientras que sus nuevas canciones también transmiten una sensación idílica, llena de aspiraciones y nuevos descubrimientos.

Interpol se formó en Nueva York en 1997 cuando el guitarrista Daniel Kessler reclutó al bajista Carlos Dengler y al cantante y guitarrista Paul Banks para formar la banda. En 2002, con Sam Fogarino en la batería, la banda firmó con Matador Records y lanzó un álbum que llegó a la décima posición en la lista de los mejores lanzamientos de 2002 de NME, y Pitchfork lo nombró el álbum número uno del año.

Durante la siguiente década y media, Interpol obtuvo un gran reconocimiento tanto comercial como crítico, con cinco álbumes posteriores que alcanzaron altas posiciones en el Billboard 200, recibiendo elogios de publicaciones que van desde Rolling Stone hasta TIME.