Ganador de Yo Soy se refiere a su salida del programa y su lucha contra el cáncer

Hace algunos días el ganador de la tercera temporada de Yo Soy, Nicolás Cid, reveló en el programa que debía renunciar por motivos de salud.

El imitador de Steven Perry indicó: "Quiero agradecer a Chilevisión, a todos mis compañeros y a todo el equipo de Yo Soy" comenzó señalando, luego agregó: "Por temas de salud me veo en la obligación de suspender mi participación en el programa, por una cirugía que me tengo que hacer, luego”.

Asimismo, reveló que su salida del espacio se debe a que padece cáncer de tiroides y debe operarse.

En conversación con Las Últimas Noticias el artista señaló que no quiso contarle a nadie del espacio para que no se viera afectado su paso por el espacio. "Que dijeran que gané por pena. y quise seguir en la nueva temporada hasta este punto para conectar con la gente, dado que habían algunas aperturas y posibilidades de hacer unos cuantos shows antes de la cirugía, pero se acercó la fecha y debía desconectarse del programa y los eventos".

"Mis tumores siempre fueron benignos, todos los años me hago exámenes. Este año estaba bien tranquilo, pero en diciembre tras una ecografía encontraron este tumor en la tiroides, me dijeron que tenía años y estaba encapsulado. Siempre estuve en controles, pero el tumor me comenzó a generar molestias".

Sobre las molestias, señaló que "después de mucho cantar se me inflamaba el cuello, sentó dolores en los ganglios y estaban siempre inflamados", reveló.

El ganador de la tercera temporada comentó que los 15 millones de premio le fueron de gran ayuda para la situación que está viviendo. "El premio fue algo divino para enfrentar este momento, porque estamos en un país donde hablar de cáncer suele ser inaccesible, a pesar que esto está en el sistema GES (Garantías explícitas en Salud). Pero ni eso sirve mucho para enfrentarlo. Sale harto más caro, por lo mismo nunca dejé de trabajar en mi pega como ingeniero para poder tratarme el cáncer y no perder mi voz".