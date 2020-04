"Yellow Submarine": Youtube estrena película de The Beatles para todo el mundo

Las opciones para pasar la cuarentena y hacer diferentes actividades no paran y este fin de semana se estrenará la película "Yellow Submarine" de manera gratuita.

El filme es una antigua película animada de 1968 y que se basó en la popular canción de The Beatles, donde llevan la trama de la canción y también se interpretan varios éxitos de la banda de Liverpool.

La película fue remasterizada y se le añadió un estilo karaoke en 2018 y será lo que veremos este fin de semana en su estreno online.

Esta película fue alabada por la calidad de su animación.

"Yellow Submarine" la protagonizan claramente los Beatles, aunque no con sus voces originales. Eso sí, los reaes tienen una especie de cameo al final de la animación. Esta película tuvo buenas críticas, sobretodo porque su nivel gráfico sorprendió bastante en aquella época.

Este curioso estreno será en Youtube y a nivel mundial, por lo cualquiera que tenga acceso al servicio de videos podrá ver la película en su lanzamiento.

Algunas de las canciones son All Together Now, Love You To, Eleanor Rigby y por su puesto Yellow Submarine.

Día y hora: ¿Cuándo es el estreno de la película animada "Yellow Submarine?

Podrás ver "Yellow Submarine" a este sábado 25 de abril a las 12:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo la película "Yellow Submarine"

Podrás ver la película en Youtube, ingresando al siguiente link o al video posteado bajo estas líneas:

Youtube: Transmisión Yellow Submarine