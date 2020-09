"Ya pasó": China Suárez confirma que no se casará con Benjamín Vicuña

La actriz María Eugenia "China" Suárez confirmó este domingo que no se casará finalmente con Benjamín Vicuña, pese a que se comprometieron en 2017.

En conversación con el programa online "Por el mundo en casa" de Telefe, al ser consultada sobre si contraera matrimonio, la interprete respondió: “Ya está. Ya pasó. ¿Para qué?… No, ya fue… No hace falta“.

El conductor del espacio, Marley, reflexionó sobre la respuesta y le dijo: “Está bien, se quieren igual. No es necesario el papel para cambiar eso”. A lo que Suárez agregó que "y después divorciarse es un lío… No siento que lo necesitemos. No".