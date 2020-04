Vale Roth revela golpiza en un bar: "Me agarraron por atrás y me sacaron la mie***"

Después de varias polémicas y malos ratos, Valentina Roth se alejó de la televisión. Pasaron varios años para que la chica terrible de la farándula chilena volviera, pero se lo toma de una manera muy distinta. Participando en "Bailando por un sueño", busca cambiar la imagen que se tiene de ella, lo que la ha llevado a sincerarse sobre todo lo que le ha ocurrido.

En una conversación con Martín Cárcamo en su programa de Instagram "Almorzando con el Rubio", la joven contó detalles de su vida en el último tiempo y sorprendió al revelar que sufrió una golpiza en un bar de la capital.

"Fueron malos conmigo, igual digo la gente. Filtraron fotos mías. Me quedaron cagás brígidas. Las mujeres no estaban como hoy en día, que me apañan mucho, el feminismo, que yo soy feminista brígida, pero ahora hay mucho más apoyo con la mujer. Pero antes no", comenzó explicando.

“Me atacaban, me gritaban cosas en la calle. Cuando yo estaba carreteando me tiraban vasos de cerveza en la cara… Me han sacado la cresta. Hace dos años me pegaron en un bar. Me dejaron TEC cerrado, de la nada…”, agregó.

Ante esto, Roth explicó que todo fue sin provocación alguna. “Fue porque sí. Yo estaba sentada, así, y me agarraron por atrás y me sacaron la mie***. La mie***. Patadas en el suelo. No me podía tocar la cabeza".

Ahí, la bailarina señaló que su principal apoyo estuvo en sus cercanos, con los que antes siempre tenía problemas. “Tener el apoyo familiar es súper importante, porque tu familia es la familia que te tocó. Tú cachai que los amigos uno los elige. A la familia uno no la elige y va a estar toda la vida. Así que, gente, arréglense con su familia", lanzó antes de recalcar que ahora está todo bien entre ellos.

Sus operaciones han generado problemas

En la conversación con Cárcamo, Roth también reveló que ha tenido una serie de problemas por sus operaciones. El primero se dio en sus labios, donde "supuestamente me habían puesto ácido hialurónico. Esto es un dato para la mujer: no vayan a cualquier parte".

“No es exageración. Me puse muy poco, pero a mí me pusieron esto que te ponen en el poto, como metacril, una cosa no sé cómo se llama. Me pusieron eso. No se sale jamás (...) Y si se supone que es ácido hialurónico, se te pasa. Pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y no se me salía. Así que me cagaron", explicó.

“Fui a un lugar en el centro malísimo. Me llevó una amiga. La odio hasta hoy día. La quiero matar ahora. Pero uno aprende de eso. No ir a cualquier parte. Ser consciente, mujeres, que lo barato cuesta caro. Así que ojo”, agregó.

Además, Valentina explicó que sus senos también han sido un problema en el último tiempo. “Ya se me cayeron. Me las tengo que volver a operar. Vencieron (...) Ahora hay un material que te dura. No te las cambias en la vida. Pero como yo me operé cumpliendo 18, súper chica. Me operé pero se me cayó como la parte de al medio, está como caída".

Eso sí, Roth señaló que no tiene muy claro si volvería a hacerlo. “No me importa eso. Prefiero ser plana ahora. Me molestan ahora, al saltar, al correr, al hacer piruetas. Me pesan. Sufro de dolor de espalda más encima. No me gustan las pechugas tan grandotas. Se me ve grotesco”, sentenció.