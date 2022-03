La tarde del jueves se vivió un EPIC FAIL de proporciones bíblicas en torno a lo que sería la gran vedette de la semana: Una Noche en Medellín remix. Y es que apenas a horas del lanzamiento que reunía al chileno Cris MJ con los colombianos Karol G y Ryan Castro, además de puertorriqueño De La Ghetto, el proyecto se cayó a pedazos entre polémicas y un fuego cruzado de declaraciones.

A principios de semana se provocó toda una revolución cuando LA BICHOTA reveló, por medio de un post en Instagram, que lanzaría la colaboración con MJ, llamando a sus seguidores a alcanzar la marca de un millón de comentarios en la publicación para que se liberara por estos días.

Luego se confirmó que la canción debutará este jueves 24 de marzo, con los otros artistas antes mencionados y De La Ghetto bailando el tema en la última publicación de su Instagram.

Pero la amargura emanó desde la mismísima sección de comentarios de ese video, porque De La Geezzy denunció con su cuenta verificada que "me quieren bajar del remix mi gente no me puedo dejar y lo más cabrón q fui el primero en tirar!".

Cris MJ le devolvió el fuego: "eso no es así broder (sic), esto no pasa por mis manos, para la gente que piensa que soy yo no es así, son cosas de las grandes ligas".

Una Noche en Medellín remix no va: Karol G salió a desligarse de la colaboración

Desde el sello controlador de Cris MJ, Stars Music Chile, apoyaron la declaración de Cris MJ con un mensaje publicado a través de las historias de su Instagram, que añadió más bencina al fuego.

"De la geezy no va el remix por decisión de la industria mayor pero créanme que tenemos un proyecto muy importante donde considerar al chulito", indicaron en un mensaje que luego eliminaron.

Y antes de cerrar añadían que "este es el salto de Chile, se vienen grandes cosas. Apoyémonos, gente".

Al hablar de decisiones de la "industria mayor" se provocó una reacción inesperada del público, con los fanáticos intentando dar con él o la responsable de la debacle y la mayoría concluyó que, dado el gran éxito que tiene actualmente, los dardos tenían que apuntar a Karol G.

La cantante comenzó a llenarse de críticas, al punto de que borró la publicación original con que había anuciado la colaboración y tuvo que emitir un comunicado con el que finalmente se descartó del remix.

"Familia. Con respecto al lanzamiento del tema Una Noche en Medellín, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié", expuso la intérprete de Tusa en primera instancia.

Además, "mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encante el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento".

Pasando a los agradecimientos a los involucrados y disculpándose con sus fans, Karol G luego resaltó que "les debo una... los amo".

Aunque en una segunda historia, la cantante hizo un compartido desde Spotify con la canción Un Noche en Medellín, resaltando que "igual escuchen la canción que está una REChimba y es talento nuevo de CHILE".

Y así, murió una de las colaboraciones más esperadas del último tiempo, por razones que aún no están claras y permanecen en las sombras, ya que no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre las causas de este EPIC FAIL.

La guinda de la torta, eso sí, la puso la misma persona que detonó toda la polémica: De La Ghetto. Quien tras todos el cruce de afirmaciones la tarde del jueves, posteriormente en la noche publicó en Twitter un mensaje que nuevamente detonó las especulaciones.

"Hay q desenmascarar pal gente por ahí!", indicó De La Geezy, en su lapidario remate.