Tom Hanks retoma el rodaje de la película sobre Elvis Presley tras recuperarse del Covid-19

El actor Tom Hanks anunció que viajó a Australia, luego de haberse contagiado de Covid-19 hace seis meses, para continuar con las grabaciones de la película biográfica sobre Elvis Presley.

Según la revista Variety, el director de la cinta, Baz Luhrman, aseguró que la producción seguirá rodándose desde el próximo 23 de septiembre en la Gold Coast de Queensland.

“Volvemos a, como le gustaba decir a Elvis, ‘¡A cuidar de los negocios!’. Es un verdadero privilegio en este momento global sin precedentes que Tom Hanks haya podido regresar a Australia para unirse a Austin Butler y a todo nuestro extraordinario elenco y equipo para comenzar la producción de Elvis”, expresó.

En la película sobre "El Rey del Rock and Roll", Hanks interpreta al coronel Tom Parker, el mánager del cantante, que interpretará Austin Butler (“Once Upon a Time in Hollywood”), mientras que Olivia DeJonge (“Stray Dolls”) será Priscilla Presley.

La fecha de estreno para la película en Estados Unidos está programada para el 5 de noviembre de 2021.