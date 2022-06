En una revelación que tomó a los fanáticos por sorpresa, este jueves se confirmó que Marvel dio luz verde e iniciará la producción de una película protagonizado por los personajes conocidos como Thunderbolts.

Los rumores de años se hicieron realidad después de que el director Jake Schreier, conocido por su trabajo en Paper Towns y Brand New Cherry Flavor, fue confirmado como el responsable de la producción, según Deadline.

Además, el guionista de Black Widow, Eric Pearson, se hará cargo del libreto, mientras que Kevin Feige una vez más será el responsable de producir la entrega.

El proyecto se encuentra en sus etapas tempranas, por lo que aún no hay detalles sobre la historia que seguirá.

Por lo mismo, también se desconocen los personajes que estarán involucrados, ya que han habido múltiples iteraciones del equipo. Aunque desde el medio especializado sostienen que se le ha pedido a varias figuras que ya han trabajado con Marvel que mantengan abierto un espacio en su agenda para el próximo verano boreal, que es cuando se filmaría la película.

Entre los personajes que se barajan para la trama están Baron Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, The Abomination, US Agent y The Winter Soldier.

Además, una aparición del General Thaddeus Thunderbolt Ross también es una posibilidad, ya que él es el artífice de la improbable reunión en los cómics, pero no hay nada confirmado ni siquiera un actor para concretar eso, sobre todo después del reciente fallecimiento de William Hurt.

¿Quiénes son los Thunderbolts?

Se trata de un grupo de personajes de Marvel integrado principalmente por villanos redimidos, que cumplen misiones para el gobierno.

Aparecieron por primera vez en el Incredible Hulk #449, publicado en enero de 1997, y fueron una creación del guionista Kurt Busiek y el artista Mark Bagley.

En la ficción, los Thunderbolts aparecieron justo después de la supuesta muerte de los 4 Fantásticos, así como de los Avengers y otros héroes por culpa del supervillano Onslaught.

Fue así que el Barón Zemo urdió un plan para conseguir pasar por héroes y con el tiempo acceder a secretos de defensa y seguridad tanto de Estados Unidos como de S.H.I.E.L.D., buscando utilizarlos en su favor.

Así, reunió a parte de la cuarta encarnación de los Maestros del Mal. El team ha tenido múltiples formaciones, pero la original incluía a Atlas (Goliath), MACH-I (Abner Jenkins), Ciudadano V (Helmut Zemo), Meteorito (Moonstone), Pájaro Cantor (Mimi Aulladora) y Techno (Fixer).