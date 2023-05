El cantante canadiense le pondría fin a su seudónimo The Weeknd luego de lanzar su próximo álbum. Conoce a continuación más detalles sobre el futuro de su carrera musical.

¿El fin de The Weeknd? Artista revela que el próximo álbum cerraría importante etapa en su carrera

A pocas semanas de que la plataforma de streaming HBO Max estrene la serie “The Idol” la cuál fue dirigida por el cantante Abel Tesfaye más conocido como The Weeknd, el artista junto a Lily Rose- Depp la actriz protagonista de la serie posaron para la portada de W Magazine y en la entrevista el cantante realizó unas fuertes declaraciones sobre el futuro de la carrera musical del cantante.

En la entrevista en W Magazine, The Weeknd entregó detalles sobre su próximo álbum y señaló que está pensando terminar con su seudónimo para cerrar el capítulo que ha vivido con The Weeknd. Conoce a continuación los detalles de su declaración.

The Weeknd revela que su próximo álbum será el último bajo ese seudónimo

Las palabras de Abel Tesfaye fueron las siguientes: “Estoy pasando por una fase de catarsis… y llegando a un punto en que estoy muy cerca de cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, quizá con el nombre de Abel, quizá con el de The Weeknd… pero aún quiero matar a The Weeknd. Y lo haré, en un futuro. Sin duda estoy intentando cambiar de piel y renacer”.

Además el exitoso cantante canadiense comentó sobre su próximo trabajo musical “el disco en el que estoy trabajando ahora seguramente será el último que saque como The Weeknd. Esto es algo que debo hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que tenía que decir”.

El cantante y ahora actor de la serie “The Idol” dónde interpretó a Tedros no dió señales de que finalizará con su carrera musical, sin embargo, interpretar a ese personaje fue un gran desafío y que habría dado lo mejor de él. Podremos ver a The Weeknd desde el próximo 4 de junio por la plataforma de HBO Max.