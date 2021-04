Llegará antes de lo esperado: Anuncian fecha de estreno para la temporada final de "The Walking Dead"

Se acerca el fin y llegará antes de lo esperado. "The Walking Dead" estrenará este año su última temporada y tendrá un estreno anticipado, en comparación con los debuts de ciclos anteriores.

Usualmente, los nuevos episodios de la serie debutaban cada año en el mes de octubre, pero ahora sus creadores decidieron que el undécimo ciclo llegará a las pantallas a partir del próximo 22 de agosto.

A partir de ese momento, los fanáticos conocerán el devenir de los múltiples sobrevivientes, sobre todo pensando en los nuevos caminos que tienen antes sí, tras sobrevivir a los Susurradores y con la aparición de la Commonwealth.

La conclusión de la serie llega cuando sus indicadores de audiencia continúan en franco descenso, sobre todo después de que el que originalmente fue el season final de la décima temporada tuvo los peores ratings desde el debut de la serie.

Aún así, todavía le queda aliento a la producción protagonizada por Norman Reedus, Melissa Suzanne McBride, Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, porque además de estar planeado una tanda extensa de episodios, también está pendiente el estreno de la película que explicará a los fanáticos qué ocurrió realmente con Rick Grimes, tras la explosión del puente y el rescate en el helicóptero.

The final season of #TheWalkingDead premieres August 22 on AMC. pic.twitter.com/bRHO3s6X3H