The Walking Dead: Ya iniciaron las grabaciones de lo que será su última temporada

El final está cerca de una de las mayores franquicias de la televisión. El escritor y productor Kevin Deioldt uso su cuenta de Twitter para revelar que la producción de la última temporada de The Walking Dead ya está en marcha, más de una década después de que la adaptación del comic se emitiera por primera vez en AMC.

La temporada 11 de The Walking Dead será la última de la serie, con 24 episodios que seran repartidos en dos años. AMC ya ha dado luz verde a una serie derivada que se centra en Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), por lo que la historia continuará más allá del final de la serie.

The Walking Dead ha tenido un largo y accidentado camino hacia este punto final. La serie se estrenó en AMC en 2010, cuando la cadena estaba ganando notoriedad tras otros éxitos como Breaking Bad y Mad Men. Durante las 10 temporadas la producción ha sufrido grandes cambios, salida de actores, cambios en el equipo de producción, en la dirección, etc. sin embargo, y a pesar de que el rating también se ha visto afectado, la serie cuenta con un grupo leales de fans que los sintonizan semana a semana y han hecho que el universo de TWD continúe expandiéndose.

La primera serie derivada Fear the Walking Dead todavía está al aire (ahora en su séptima temporada) y AMC lanzó recientemente la primera de dos temporadas de una serie limitada llamada The Walking Dead: World Beyond. Luego están también esos largometrajes que se centran en la historia de Rick Grimes después de la salida de Andrew Lincoln de la serie. Aunque aun no se sabe la fecha en que se estrenaran.

Los últimos seis episodios de la temporada 10 comenzarán a transmitirse el 28 de febrero.