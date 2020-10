The Walking Dead capítulo especial: Fecha, hora y dónde ver el esperado estreno del episodio final de temporada

Tras guardar bajo siete llaves y por seis meses el final de temporada de The Walking Dead, al fin llegó el día en que podrás volver a ver a los caminantes en el esperado season finale de la décima temporada, este domingo 4 de octubre.



Aunque ayer se filtró contenido, no les daremos spoilers solo deben saber que el décimo sexto episodio “A Certain Dom” revela el destino de los sobrevivientes se enfrentan a Beta y los Susurradores en la batalla final. Tras el encuentro cara a cara de Eugene en Virginia Occidental, Eugene, Ezekiel y Yumiko, un evento de alto impacto dará un giro que cambiará sus vidas para siempre.



Siempre hay un as bajo la manga, así lo dejo entre ver AMC quienes tienen pensado rodar una serie antológica, 'Tales of the Walking Dead' sumado a que lanzarán un spin-off enfocado en Daryl y Carol.



El escritor y productor de TWD, Scott M. Gimple al ser consultado por un posible adelanto comentó lo siguiente, "No me gustan los spoilers, prefiero que la historia vaya a verse antes, si es posible. Pero sí, esta parte será complicada", señala Gimple, que no descarta que ambos puedan acabar como zombies, diciendo que "Tal vez ambos sean caminantes".

Beta tendrá unos de los roles más importantes en esta season finale (Foto: AMC archivo)

El estreno oficial del capítulo está programado para el próximo domingo 4 de octubre, momento en que se transmitirá de forma simultánea tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica, mismo día en que FOX dará un regalo a los fans emitiendo todos los episodios anteriores de la décima temporada en un maratón especial.

¿Qué día y a qué hora se podrá ver el capítulo final de The Walking Dead?



El capítulo final se podrá ver en Chile el 4 de Octubre a las 22:30 horas a través de FOX Premium, y al día siguiente 5 de octubre a las 22:00 horas será transmitido por FOX.