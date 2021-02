Star Channel confirma el estreno de la temporada extendida de "The Walking Dead"

Tal como lo anunciaron los productores el año pasado, antes del ciclo final de "The Walking Dead" se estrenará los capítulos adicionales de la temporada 10 de la serie, la que ahora se confirmó llegará a Chile y Latinoamérica a través de Star Channel.

La guerra contra los Susurradores finalmente llegó a su conclusión con consecuencias devastadoras para los sobrevivientes, pero también abriendo nuevas puertas para la historia.

Los seis nuevos episodios los encontrarán tratando de recuperarse después de la gran destrucción que dejaron los Susurradores a su paso. A medida que resurgen traumas del pasado, los años de lucha pesarán sobre ellos, exponiendo sus lados más vulnerables. Mientras que cuestionan el estado de la humanidad, el bienestar de su comunidad y sus propios estados mentales, la gran pregunta es: ¿encontrarán la fuerza interior para seguir adelante con sus vidas, amistades y grupos de la misma forma?

A los protagonistas ya conocidos, en estos nuevos capítulos se sumarán actores invitados como Robert Patrick ("Terminator 2: Judgement Day", "Perry Mason", "Scorpion") como Mays y Hilarie Burton Morgan ("One Tree Hill", "White Collar", "Friday Night In with the Morgans") como Lucille, junto a la nueva coprotagonista Okea Eme-Akwari ("Groenlandia", "Cobra Kai") como Elijah, entre otros.

La extensión de la Temporada 10 de "The Walking Dead" se estrenará a partir del 1 de marzo en Star Channel.