"The Walking Dead" define a la actriz que interpretará a "Lucille", la esposa de Negan

Los responsables de "The Walking Dead" finalmente decidieron revelar esta semana a la actriz que interpretará a "Lucille", la esposa del villano reconvertido Negan.

El popular personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan tendrá como contraparte femenina a la esposa en la vida real del mismo actor: Hilarie Burton.

En la ficción, Lucille falleció en los eventos que condujeron a la apocalíptica realidad de que los sobrevivientes enfrentan en la actualidad. Por lo que Burton la interpretará en uno de los seis capítulos adicionales con que contará la décima temporada que debutará en 2021.

Una vez confirmada la noticia por AMC al portal especializado Comicbook, Burton finalmente pudo desprenderse de la pesada carga que significaba este secreto y publicó un mensaje para los fanáticos a través de su cuenta en Twitter.

"Ha sido bastante difícil mantener esto en secreto. Pero me encanta trabajar con Jeffrey Dean Morgan. Me encanta verlo convertirse Negan y asumir esa arrogancia. Y me encanta la famila de The Walking Dead", escribió la actriz conocida por sus apariciones en "One Tree Hill" y "Surprised by Love".

Y añadió que "han sido parte de nuestra familia durante años y estoy muy agradecida por su amabilidad. Besos y abrazos".

Hilary Burton también tuvo apariciones en "Extant" y "Grey’s Anatomy".

But I love working with @JDMorgan . I love watching him become #Negan and take on that swagger. And I love the @TheWalkingDead family. They’ve been a part of our family for ages and I’m so grateful for their kindness. Xoxo #hereslucille https://t.co/9tRh7NB8WY