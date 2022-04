The Northman, la nueva película de Robert Eggers acaba de llegar a gran pantalla con una historia que se basa en la leyenda escandinava de Amleth, la producción está protagonizada por Alexander Skarsgård, quien interpreta a un príncipe guerrero vikingo que emprende una intensa búsqueda para encontrar a los hombres que asesinaron a su padre.

El elenco está compuesto por Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe, quienes dan vida a los complejos personajes que aparecen en la trama.

The Northman es el tercer largometraje de Robert Eggers después de The Witch and The Lighthouse y el director escribió el guión de The Northman con Sjon, un poeta, novelista y letrista islandés, quien anteriormente coescribió la película de terror, Lamb.

La película aterrizó en cines nacionales el pasado jueves 21 de abril.





¿De qué se trata The Northman?

La película comienza en el año 895 en donde el rey Aurvandill War-Raven regresa a su reino en Hrafnsey después de cosechar distintos éxitos en otras tierras. Al volver a la isla se reúne con su familia, su esposa la reina Gudrún (Nicole Kidman), y su hijo el príncipe Amieth, el próximo heredero al trono y decide pasar parte de sus responsabilidades a su primogénito tras ser herido en batalla.

Tras participar en una ceremonia espiritual, Amieth y Aurvandill son atacados por guerreros enmascarados que asesinan al rey, mientras que el entonces niño, ve como su aldea es masacrada ante sus ojos por orden de su tío, Fjölnir.

Amleth finalmente es encontrado por una banda de vikingos y criado entre ellos como un berserker, uno de los guerreros más fuertes. Sin embargo no olvida la promesa que hizo: Vengar a su padre, salvar a su madre que fue secuestrada por su tío, y finalmente matar a Fjölnir.

Revisa el tráiler a continuación.