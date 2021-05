The Me You Can't See | Trailer proyecta la serie documental sobre salud mental de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry

Apple TV+ está en una franca arremetida en la batalla de los servicios de streaming con una amplia variedad de producciones originales. Entre esas apuestas está The Me You Can't See, una serie documental que aborda múltiples casos de salud mental y que fue creada por Oprah Winfrey en colaboración con el Príncipe Harry.

La producción explora la salud mental y el bienestar emocional con historias de personas de diversas partes del mundo, cuenta con la conducción y entrevistas realizadas por la presentadora de televisión.

En tanto que el ex miembro de la familia real entregará detalles de lo que pasaba con su psicología durante el periodo en que se produjo la muerte de su madre, Diana de Gales.

Siempre con una narrativa principal en su núcleo, la serie busca darle voz a esas historias que apuntan a buscar la verdad, el entendimiento y la compasión, sobre todo pensando en que es sobre las personas, sus experiencias y por qué se sienten de la manera en que lo hacen.

The Me You Can't See debutará este 21 de mayo en Apple TV+.