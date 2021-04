"The Good Doctor": ¿Cuándo se estrena y dónde VER ONLINE la cuarta temporada del drama médico?

Con las cosas tal como quedaron al final de la tercera temporada, no es extraño que la ansiedad de los fanáticos sea alta. Pero finalmente la cuarta temporada de "The Good Doctor" debutará para Chile y el resto de Latinoamérica via streaming.

Por fin podremos ver cómo se desarrollará especialmente la relación entre Shaun y Lea, sobre todo después de las desesperadas manifestaciones de cariño que emergieron en medio de la catástrofe.

A eso se suma el duelo que vivirán los personajes tras la impactante muerte del doctor Meléndez, en una jugada completamente inesperada y sin dudas polémica de parte de los creadores. ¿Qué ramificaciones tendrá esa radical decisión? Eso está por verse.

Con la llegada de los nuevos episodios, el equipo de Shaun está sumido en una terrible tristeza debido a la pérdida, pero juntos tendrán que enfrentar sus emociones, así como seguir atendiendo a distintos pacientes que pondrán la vida en sus manos.

Por otro lado, los desafíos en el hospital no serán menores, ya que también se verán permeados por el impacto de la Covid-19 que, tal como ya ha sucedido en otros populares dramas médicos, también dirá presente en la historia protagonizada por Freddie Highmore, Paige Spara, Antonia Thomas, Richard Schiff, entre otros.

La producción creada por David Shore, la misma mente tras "House M.D." se ha convertido en uno de los programas más vistos en televisión, de acuerdo con The New York Times, razón por la que este debut en Latinoamérica genera altas expectativas.

Una escena de los episodios de la cuarta temporada de "The Good Doctor".

Día y hora: ¿Cuándo se estrena "The Good Doctor" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



Los nuevos episodios de "The Good Doctor" se podrán ver a partir de este viernes 9 de abril en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Los capítulos debutarán en distintos horarios según el país donde te encuentres:

00:00 horas: Estados Unidos (Pacífico)

01:00 horas: México

02:00 horas: Perú, Colombia

03:00 horas: Venezuela, Estados Unidos (Atlántico), Chile

04:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay

07:00 horas: Portugal, Reino Unido

08:00 horas: España, Italia, Francia

Online: ¿Dónde ver por streaming "The Good Doctor" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



La primera parte de la cuarta temporada de "The Good Doctor" llegará con 11 episodios el próximo 9 de abril a Amazon Prime Video y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.

En la misma plataforma también se pueden ver las tres temporadas previas de la ficción.