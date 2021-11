The Covers: Tributo a las estrellas tuvo una particular gala de eliminación, que no estuvo exenta de fuertes emociones, sobre todo cuando se acerca la gran final y Amaya Forch se tuvo que despedir del programa.

La última gala de la etapa de semifinal, seis participantes se enfrentaron en duelos que definirían de manera inmediata quien avanzaba a la gran final.

Así, los primeros finalista de The Covers son Agustín Pastelito Maluenda (Juan Gabriel), Carolina Soto (Isabel Pantoja) y Denisse Malebrán (Palmenia Pizarro).

Pero Lugo vino la parte amarga: una nueva ronda de presentaciones tuvo a Amaya Forch (Paloma San Basilio), Jordan (Marc Anthony) y Andrés Sáez (Luis Jara); y si bien Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador valoraron los esfuerzos, tuvieron que definir la eliminación.

Fue en ese momento en que se determinó que la última eliminada era Amaya Forch. Sus compañeros la abrazaron y se despidieron de ella, muy afectados.

Además, en una situación que nunca se había dado, Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador dejaron sus puestos de evaluados para subir al escenario y entregar su apoyo a la actriz.

En ese momento, Forch destacó que "quiero hablar, quiero dar las gracias... Yo me siento ganadora, me siento tan agradecida, he crecido tanto...Ha sido muy importante para mi estar en The Covers, soy una The Covers lover, soy la presidenta de curso y voy a venir a la final de todas maneras".

"Agradezco cada canción, cada zona de riesgo, porque me permitió cantar otra canción sobre el escenario. Es más, estoy muy contenta y quisiera citar a un amigo mexicano, bolerista, Rodrigo de la Cadena: 'Pos ahí les dejo mi reputación, hagan con ella lo que quieran'", remató antes de llenarse de aplausos del público y el equipo del programa.