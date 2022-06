The Boys causó gran expectación los últimos días debido a su sexto capítulo llamado Herogasm debido a que prometía mostrar un encuentro masivo subido de tono y más que polémico entre superhéroes y los protagonistas de la serie.

Finalmente, el episodio se estrenó el pasado viernes y si bien, no fue tan salvaje como en los cómics, le dio vida a esa historia de la mejor manera posible.

Durante este capítulo, se muestra a The Deep de Chase Crawford tiene relaciones sexuales con un pulpo hasta que Starlight lo atrapa. Pese a que esta escena es tan extravagante, resulta que la idea surgió de un lugar muy cuerdo.

¿Cuál es el documental que inspiró Herogasm de The Boys 3?

En una reciente entrevista con Variety, Crawford reveló que el creador de la serie Eric Kripke, tuvo la idea después de ver el documental My Octopus Teacherde Netflix.

"Estaba viendo ese documental", dijo Crawford. "Que es un documental muy conmovedor, y él dijo: '¿El tipo es sexual con él? ¿Se va a follar con este pulpo?' Eso estaba pasando por la mente de Kripke y dijo: 'Ohhh, esto irá a la sala de escritores'".

"Lo prologaría con esto: Kripke ha dicho que es tan absurda la ciencia. Científicamente, en realidad no puede suceder. No hay un orificio. Así que está tan fuera de lugar", continuó el actor.

Sin embargo, aseguró que la plataforma fue la más engorrosa y molesta. "Yo no me di cuenta de lo pesado que iba a ser. Era como un collar. Estaba dando vueltas y lo envolvieron, pero era tan pesado que seguía teniendo que separar las piernas porque no podía aguantar todo el día con esta cosa de 40 libras", manifestó la estrella de The Boys.

El nuevo capítulo de The Boys, temporada 3, al igual que todas las temporadas anteriores de la serie, puedes verlo en Prime Video.