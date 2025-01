ver también En Argentina destacan a Luciano Cabral por pedir la "10" de Independiente: "Personalidad y actitud"

Luego de haberse quedado con las ganas de jugar ante Olimpia, Independiente por fin pudo hacer su estreno en 2025. El Rojo no tuvo piedad con Defensor Sporting y se impuso con una aplastante goleada por 2 a 5 en la Serie Río de La Plata.

La gran figura de la jornada fue un chileno. Felipe Loyola se robó la película con un gol y una asistencia en un duelo que estuvo también marcado por otro de los seleccionados nacionales de nuestro país: Luciano Cabral.

El 10 sumó sus primeros minutos con el Rojo y destacó en el tiempo que estuvo dentro de la cancha. Un arranque prometedor para dos jugadores que están llamados a ser titulares en el equipo de Ricardo Gareca rumbo al Mundial de 2026.

Felipe Loyola y Luciano Cabral se lucen en Independiente

Independiente derrotó por un categórico 2 a 5 a Defensor Sporting con sus chilenos siendo más que protagonistas. En su debut en la temporada 2025, el Rojo le pasó por encima a la Farola con los seleccionados nacionales a gran nivel.

Felipe Loyola fue la gran figura de Independiente, que tuvo el debut de Luciano Cabral. Foto: Serie Río de La Plata.

En apenas 2′ minutos de juego, Felipe Loyola comenzó a hacerse notar dentro de la cancha. Con un balón en el área, intentó un remate que terminó en un rebote en sus pies para luego cederle el balón a Lautaro Millán y así abrir el marcador.

Defensor Sporting no bajó los brazos y encontró el empate en los 8′ con Claudio Spinelli, que aprovechó un centro por derecha para pinchar el balón. No obstante, en los 31′ Santiago Montiel volvería a poner en ventaja al Rojo con una gran jugada personal que finiquitó con un misil por debajo.

Felipe Loyola no quería ser menos y en los 31′ se hizo presente otra vez en el marcador para Independiente. Un lateral y una pelota en el área le permitió al chileno aparecer como un 9 en el punto penal para fusilar el arco, decretando el 1 a 3.

Antes del descanso, Gabriel Ávalos estiró aún más la ventaja para el Rojo. Ya en el complemento, Diego Tarzia anotaría el 1 a 5 que parecía sentenciar todo y que le permitió al elenco argentino darle espacio a sus refuerzos, entre ellos uno que sonó fuerte en Colo Colo.

Cuando el reloj marcaba los 59′, Luciano Cabral saltó al campo de juego con la camiseta 10 en la espalda. El ex León se vio muy activo y mostrando su juego, aunque no pudo marcar diferencias para aumentar las cosas. De hecho, en los 77′ Defensor Sporting encontró el último descuento con Diego Abreu. Pablo Galdames, el otro chileno, no ingresó.

Independiente y su sabor chileno comienzan a dar que hablar antes del inicio del torneo argentino. Felipe Loyola y Luciano Cabral ya se roban las miradas en un Rojo que promete pelear por todo lo que tiene por delante en 2025.

¿Cuándo juega Independiente?

Independiente y sus chilenos ahora se enfocan en lo que será el inicio del torneo argentino. Este viernes 24 de enero a partir de las 19:15 horas, el Rojo se enfrenta a Sarmiento de Iván Morales.