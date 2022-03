La precuela de Supernatural comienza a tomar forma, esto luego de que la producción de la serie de The CW anunciara que encontró a los actores que interpretarán a los protagonistas de la ficción, John y Mary Winchester.

Tras el final de la serie protagonizada por Jensen Ackles y Jared Padalecki se anunció que la cadena estaba trabajando en una serie derivada, en la cual Ackles tendrá una gran participación, lo que causó la molestia de su amigo y compañero de elenco que utilizó sus redes sociales para pronunciarse por ser apartado del proyecto.

La precuela producida por Ackles junto con su esposa Danneel Harris seguirá a versiones jóvenes de los padres de Sam y Dean, John y Mary. Ackles también será el narrador de la serie.

The CW anunció que Drake Rodger ha sido elegido como John Winchester, el hombre que eventualmente sería el padre de Sam y Dean. Aunque un cazador viudo en el programa Original, la próxima serie presentará una versión mucho más joven del personaje. “Recientemente regresado de Vietnam, el desinteresado y lúcido John Winchester encuentra una nueva misión en su hogar, donde los rastros del pasado de su padre lo llevan a una organización secreta y a una guerra completamente nueva como cazador”, dice la descripción oficial.

Mientras tanto, Meg Donnelly interpretará a la futura madre de los niños, Mary. A los 19 años, “Mary Campbell ha estado luchando contra las fuerzas de la oscuridad desde que era una niña. Después de perder a alguien cercano a ella, la cazadora empedernida considera abandonar el negocio familiar, hasta que la desaparición de su padre y la llegada del recién llegado John Winchester la obligan a liderar un nuevo equipo".

En Supernatural, Matt Cohen y Amy Gumenick interpretaron a John y Mary como adultos jóvenes, mientras que Jeffrey Dean Morgan y Samantha Smith interpretaron a la pareja como adultos.

Contada a través de la perspectiva de su hijo mayor, Dean Winchester (narrada por Jensen Ackles), The Winchesters promete la “historia de amor épica e inédita de cómo John conoció a Mary y cómo arriesgaron todo no solo para salvar su amor, sino el mundo entero”.

¿Quiénes son los nuevos protagonistas?

Meg Donnelly/Mary Campbell

La actriz que interpretará a la madre de los Winchesters ha participado en series como Z-O-M-B-I-E-S 3, High School Musical: The Musical: The Series, Pandemica y American Housewife.

Drake Rodger/John Winchester

El joven actor que interpretará a los padres de Dean y Sam en la nueva ficción ha participado en producciones como Quiet In My Town , not Alone y The In Between.