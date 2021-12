Star Plus | ¿Cuáles son los estrenos de la plataforma de streaming para el 2022?

Durante este 2021 llegó Star Plus a Latinoamérica y por supuesto lo hizo con un catálogo cargado de contenidos para todos los gustos y edades. Ahora que se está acercando el fin de año y el comienzo de uno nuevo, el servicio de streaming ya anunció algunos de los estrenos que llegarán en el primer mes de 2022 y prometen sorprender a los usuarios.

Para aquellos que quieran disfrutar de todo su contenido, deben ingresar a su sitio oficial o haciendo click aquí y suscribirse a alguno de los planes que ofrece la plataforma.

¿Qué películas y series se estrenarán en 2022 en Star Plus?

Uno de los estrenos más esperados para el próximo año, es el sexta y última temporada de 'This Is Us', la que llegará el próximo jueves 6 de enero. Eso sí, todas las semanas llegará un nuevo capítulo del final de la historia de los Pearson, la que promete provocar más de una lágrima.

El estreno que generó gran sorpresa en los fanáticos de las series de médicos, es la llegada de la tercera entrega de 'New Amsterdam' al servicio de streaming, luego de que sus primeras dos temporadas estuviesen disponibles en Netflix. Esta serie que mostrará como el equipo deberá recomponer el desastroso sistema de atención médica en medio de la pandemia se estrenará el 19 de enero de 2022.

El 26 de enero llegará la serie 'Insania', un thriller que relata la vida de Paula, una oficial de policía científica que queda internada en una extraña clínica psiquiátrica luego de una tragedia familiar. Allí vivirá momentos que la llevarán al borde de la locura, mientras investiga el motivo de su hospitalización y una posible conspiración.

Uno de los estrenos más esperados es la entretenida serie 'The Office', junto a Steve Carrel, Mindy Kaling, John Krasinski, que llega con sus nueve temporadas el próximo 26 de enero.

En el caso del cine, el 19 de enero de 2022 llegará de forma exclusiva 'El Último Duelo', la película de Ridley Scott que nos muestra una Francia del Siglo XVI donde una valiente mujer está dispuesta a arriesgar su vida para conseguir la verdad.